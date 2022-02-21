В Москве начинается фестиваль азербайджанской культуры

© Предоставлено пресс-службой фестиваля «Дни Азербайджана в Москве»

С 21 февраля по 1 марта пройдет фестиваль азербайджанской культуры «Дни Азербайджана в Москве», приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией.

Сегодня, 21 февраля, в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ откроется бесплатная выставка «Азербайджанский ковер — новый взгляд», подготовленная молодыми азербайджанскими художниками и дизайнерами совместно с креативной командой одного из самых известных производителей ручных ковров и ковровых изделий Азербайджана «Азерхалча».

В том же павильоне будет представлен литературный проект «Из уст в уста» — онлайн-прочтение поэмы классика азербайджанской поэзии Низами Гянджеви «Семь красавиц» в исполнении Михаила Пиотровского, Зельфиры Трегуловой, Александра Седова и других российских деятелей культуры и искусства.

С 22 по 27 февраля в Новой Третьяковке будет представлена расширенная экспозиция народного художника СССР и Азербайджана, одного из основоположников «сурового стиля» Таира Салахова. На выставке можно будет увидеть живописные работы из коллекции Государственной Третьяковской галереи. Основу экспозиции составят всемирно известные произведения, созданные художником в разное время, такие как портрет дочери «Айдан» (1967), «Портрет композитора Кара Караева» (1960) и «Женщины Апшерона» (1967).

22 февраля в театре «Геликон-опера» состоится праздничный концерт «Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене». В исполнении заслуженных и народных артистов Азербайджана прозвучат произведения У. Гаджибекова, М. Глинки, П. Чайковского, К. Караева, Ф. Амирова и других азербайджанских и русских классиков. Среди участников концерта солисты Большого театра Юсиф Эйвазов, Динара Алиева, Эльчин Азизов, пианист Мурад Адыгезалзаде и дирижер Фуад Ибрагимов.

Организаторы фестиваля — Фонд Гейдара Алиева и посольство Азербайджанской Республики в Российской Федерации







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