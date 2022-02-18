Выставка Валерия Кошлякова откроется в Музее архитектуры

Штрихкод березовой рощи и щебет искусственных птиц
Александра Гарт: большое интервью18 февраля 2022587
3 марта в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева в Москве начнет работу персональная выставка художника Валерия Кошлякова «Domus maxima».
Как сообщает сайт музея, проект «Domus maxima» подготовлен специально для Музея архитектуры в Москве, для пространства его исторической усадьбы в центре города. Термин «домус» в этом проекте приобретает иное значение: «наш общий дом, наше бытие».
Экспозиционное пространство Государственного музея архитектуры в анфиладе жилой усадьбы XVIII–XIX веков принципиально отличается от современных галерей с белыми стенами и ставит перед Валерием Кошляковым новую задачу: создание выставки на основе диалога между историей и актуальной жизнью, отмечают организаторы выставки.
В экспозицию войдут более 60 живописных панно, объекты и видеоматериалы.
Елизавета Лихачева, директор Музея архитектуры:
«Выставка Валерия Кошлякова в Государственном музее архитектуры — это важный проект, который достаточно давно готовился. Валерий Кошляков — один из основных современных русских художников. Темы, которые будут освещены на выставке — соотношения классики и современности, современности как классики. Главное здание усадьбы Талызиных, в которой будет представлена выставка, как нельзя лучше подходит для размышления художника — о том, какое место в современной жизни занимает классическая культура и архитектура. Именно об этом Валерий Кошляков сделал свой проект, и мы надеемся, что он будет интересен всем».
Кураторы выставки — Елизавета Лихачева и Ольга Голованова-Кошлякова.
Выставка «Валерий Кошляков. Domus maxima» в Музее архитектуры продлится до 12 июня.
Генеральный партнер выставки — девелоперская компания Vos’hod
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
20:04Умер Александр Янов
18:07Garage Screen выпустит в прокат фильм о художнике Иване Горшкове
17:54Умер Геннадий Юхтин
17:00Главным дирижером Пермской оперы станет Мигран Агаджанян
16:45Выставка Валерия Кошлякова откроется в Музее архитектуры
16:13Готовится аукцион в поддержку Юлии Цветковой
15:18«Триумф джаза» впервые пройдет в шести городах
14:01Объявлен лонг-лист номинации «Иностранная литература» премии «Ясная Поляна»
13:22Премия «Просветитель» открывает весеннюю серию лекцийВсе новости
Александра Гарт: большое интервью18 февраля 2022587
Победительница берлинского Encounters рассказывает о диалектических отношениях с порнографическим текстом, который послужил основой ее экспериментальной работы «Мутценбахер»18 февраля 2022788
Кирилл Медведев о частном случае борьбы москвичей против девелоперов — который ведет к более широким вопросам локального активизма18 февраля 2022822
Ко дню рождения композитора18 февраля 20221017
«Р» Юрия Бутусова в «Сатириконе»17 февраля 20221767
Андрей Мирошниченко о том, как цифровые медиа соблазняли человека, привыкшего к книгам17 февраля 20222441
Почтовые отделения России в фотопроекте Кати Мухи17 февраля 20221177
Василий Калужнин и Соломон Никритин: фрагмент новой книги из серии «Авангард на Неве»16 февраля 20221961
Алексей Гусев о традиционных ценностях и указах, выходящих на сей счет16 февраля 20222424
Вышел русский перевод «Сознательной прозы» Аллена Гинзберга16 февраля 20221963
На что проливается свет на выставке Анны Лепорской в ГРМ15 февраля 20222669
Последнее интервью Александра Павловича Тимофеевского14 февраля 20226065