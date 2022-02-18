Выставка Валерия Кошлякова откроется в Музее архитектуры

© Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева

3 марта в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева в Москве начнет работу персональная выставка художника Валерия Кошлякова «Domus maxima».

Как сообщает сайт музея, проект «Domus maxima» подготовлен специально для Музея архитектуры в Москве, для пространства его исторической усадьбы в центре города. Термин «домус» в этом проекте приобретает иное значение: «наш общий дом, наше бытие».

Экспозиционное пространство Государственного музея архитектуры в анфиладе жилой усадьбы XVIII–XIX веков принципиально отличается от современных галерей с белыми стенами и ставит перед Валерием Кошляковым новую задачу: создание выставки на основе диалога между историей и актуальной жизнью, отмечают организаторы выставки.

В экспозицию войдут более 60 живописных панно, объекты и видеоматериалы.

Елизавета Лихачева, директор Музея архитектуры:

«Выставка Валерия Кошлякова в Государственном музее архитектуры — это важный проект, который достаточно давно готовился. Валерий Кошляков — один из основных современных русских художников. Темы, которые будут освещены на выставке — соотношения классики и современности, современности как классики. Главное здание усадьбы Талызиных, в которой будет представлена выставка, как нельзя лучше подходит для размышления художника — о том, какое место в современной жизни занимает классическая культура и архитектура. Именно об этом Валерий Кошляков сделал свой проект, и мы надеемся, что он будет интересен всем».

Кураторы выставки — Елизавета Лихачева и Ольга Голованова-Кошлякова.

Выставка «Валерий Кошляков. Domus maxima» в Музее архитектуры продлится до 12 июня.

Генеральный партнер выставки — девелоперская компания Vos’hod







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