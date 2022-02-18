«Триумф джаза» впервые пройдет в шести городах

© Предоставлено пресс-службой фестиваля «Триумф джаза»

В марте этого года концерты международного фестиваля «Триумф джаза» Игоря Бутмана в первый раз за свою более чем 20-летнюю историю пройдут сразу в шести российских городах — Москве, Петербурге, Туле, Твери, Ярославле и Красноярске.

Об этом сообщает пресс-служба фестиваля «Триумф джаза».

«В 2022 году наш фестиваль посвящен 100-летию российского джаза в связи с чем мы позаботились не только о том, чтобы пригласить замечательных артистов, но и том, чтобы расширить нашу программу. Концерты фестиваля впервые пройдут в шести российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Твери, Ярославле и Красноярске», — приводят в пресс-службе слова основателя и художественного руководителя фестиваля Игоря Бутмана.

С 11 по 13 марта в Светлановском зале Московского международного дома музыки (ММДМ) выступят трио легендарных музыкантов из США: Сайрус Честнат, Вилли Джонс III и Джон Ли, Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана и знаменитый гитарист, обладатель трех «Грэмми» Джон Скофилд.

В концертах в ММДМ также примут участие Квартет Алекса Сипягина, Самара Джой, Квартет Алексея Чернакова, Нашит Уэйтс, Винсент Арчер, Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан и Квинтет Игоря Бутмана.

Кроме того, в программе фестиваля серия выступлений участников фестиваля в Джаз-клубе Игоря Бутмана, творческие встречи, большая образовательная программа в музеях и культурных центрах Москвы и VIII Международный фестиваль-конкурс «Детский Триумф джаза».

XXII Международный фестиваль «Триумф джаза» продлится до 19 марта.







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