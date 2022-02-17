«Золотая маска online» объявила программу

Сцена из спектакля «Питер Пэн в Кенсингтонском саду». Театр юного зрителя, Екатеринбург © Татьяна Шабунина

1 марта на мультимедийном сервисе Okko начнутся прямые трансляции программы «Золотая маска online», которая представляет постановки, отмеченные экспертами национальной театральной премии «Золотая маска».

Записи спектаклей будут доступны в течение года бесплатно для всех зарегистрированных пользователей Okko в коллекции «Золотая маска».

В этом году «Золотая маска online» представит трансляции трех спектаклей.

Откроет программу 1 марта спектакль «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» (режиссер — Роман Феодори, художник — Даниил Ахмедов) Екатеринбургского театра юного зрителя.

Затем съемочная команда «Золотой маски online» отправится в Екатеринбург, чтобы провести 3 апреля прямую трансляцию балета «Конек-горбунок» (хореографы — Вячеслав Самодуров и Антон Пимонов) из театра Урал Опера Балет.

Завершит программу спектакль «Тайм-аут» (режиссер — Петр Шерешевский) новосибирского театра «Красный факел». Аудитория Okko увидит его 13 апреля.

Программа проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, генеральный партнер проекта — Сбер, официальный партнер — Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»







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