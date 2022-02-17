«Музыкальная академия» оцифровала архив за 89 лет

Разделить боль
«Р» Юрия Бутусова в «Сатириконе»17 февраля 2022738
Сегодня, 17 февраля, в открытом доступе на сайте журнала «Музыкальная академия» (в прошлом — «Советская музыка») появился его полный архив — 776 выпусков, охватывающих 89 лет истории музыки.
Как сообщает редакция журнала «Музыкальная академия», работа по оцифровке и обработке архива заняла более трех лет. Были отсканированы более 17 000 статей 3000 авторов — практически всех отечественных музыковедов и музыкальных писателей ХХ века. Общий объем архива составляет 100 000 страниц — это 250 гигабайт цифровой информации.
Все материалы доступны на сайте mus.academy бесплатно и без регистрации.
Генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян:
«С самого начала своего существования Союз объединял и композиторов, и музыковедов. Сегодня Союзу композиторов России как издателю “Музыкальной академии” важно не только сохранить выпуск журнала, но и сделать доступным наследие прошлых лет для современных исследователей».
Главный редактор «Музыкальной академии» Ярослав Тимофеев:
«Когда мы начали работу по оцифровке, выяснилось, что за время переездов и смен власти большая часть архива редакции исчезла. Нас спасла Наталья Николаевна Жукова — вдова выдающегося пианиста Игоря Жукова: она выписывала журнал на протяжении нескольких десятилетий и подарила нам сотни выпусков. Недостающие номера мы получили из собраний Российской государственной библиотеки и Научно-музыкальной библиотеки имени Танеева Московской консерватории. Большинство трудоемких задач легли на плечи нашего редактора интернет-версии Элины Андриановой — петербургского композитора и исследователя.
Главное — что вся эта работа делалась не просто «для истории» или для галочки: по количеству уточняющих запросов и интенсивности обратной связи мы знаем, что музыковеды держат вкладку с нашим сайтом открытой — он нужен им ежедневно».
«Музыкальная академия» — старейший отечественный журнал о музыке. Он был основан в 1933 году под названием «Советская музыка» как печатный орган Союза советских композиторов и на протяжении десятилетий оставался главным отечественным СМИ в сфере музыкального искусства. Его архив является основным источником знаний об истории русской музыки ХХ века.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:56Петербуржцев приглашают в Школу крауд-продюсирования для старших
17:00«Ночь на Земле» Джармуша покажут в 50 городах России
16:25Названы победители фотоконкурса «Аргус-2021»
14:03БДТ представит премьеру спектакля по пьесе Саши Денисовой
13:10«Золотая маска online» объявила программу
10:54«Музыкальная академия» оцифровала архив за 89 лет
16 февраля 2022
18:04«Первая фабрика авангарда» объявила конкурс для художников
17:35Выставка Сергея Хеато откроется в ПетербургеВсе новости
«Р» Юрия Бутусова в «Сатириконе»17 февраля 2022738
Андрей Мирошниченко о том, как цифровые медиа соблазняли человека, привыкшего к книгам17 февраля 20221006
Почтовые отделения России в фотопроекте Кати Мухи17 февраля 2022580
Василий Калужнин и Соломон Никритин: фрагмент новой книги из серии «Авангард на Неве»16 февраля 20221337
Алексей Гусев о традиционных ценностях и указах, выходящих на сей счет16 февраля 20221815
Вышел русский перевод «Сознательной прозы» Аллена Гинзберга16 февраля 20221458
На что проливается свет на выставке Анны Лепорской в ГРМ15 февраля 20222183
Последнее интервью Александра Павловича Тимофеевского14 февраля 20225474
Любовь Агафонова о выставке «Ars Sacra Nova. Мистическая живопись и графика художников-нонконформистов»14 февраля 20222513
Подготовка к концерту «Духовная музыка Второго авангарда»11 февраля 20225046
Кася Денисевич о новом конкурсе иллюстрированных нон-фикшн книг ABCDbooks11 февраля 20224369
Пять радикальных идей для будущего России (и мира)11 февраля 20224139