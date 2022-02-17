«Музыкальная академия» оцифровала архив за 89 лет

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Сегодня, 17 февраля, в открытом доступе на сайте журнала «Музыкальная академия» (в прошлом — «Советская музыка») появился его полный архив — 776 выпусков, охватывающих 89 лет истории музыки.

Как сообщает редакция журнала «Музыкальная академия», работа по оцифровке и обработке архива заняла более трех лет. Были отсканированы более 17 000 статей 3000 авторов — практически всех отечественных музыковедов и музыкальных писателей ХХ века. Общий объем архива составляет 100 000 страниц — это 250 гигабайт цифровой информации.

Все материалы доступны на сайте mus.academy бесплатно и без регистрации.

Генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян:

«С самого начала своего существования Союз объединял и композиторов, и музыковедов. Сегодня Союзу композиторов России как издателю “Музыкальной академии” важно не только сохранить выпуск журнала, но и сделать доступным наследие прошлых лет для современных исследователей».

Главный редактор «Музыкальной академии» Ярослав Тимофеев:

«Когда мы начали работу по оцифровке, выяснилось, что за время переездов и смен власти большая часть архива редакции исчезла. Нас спасла Наталья Николаевна Жукова — вдова выдающегося пианиста Игоря Жукова: она выписывала журнал на протяжении нескольких десятилетий и подарила нам сотни выпусков. Недостающие номера мы получили из собраний Российской государственной библиотеки и Научно-музыкальной библиотеки имени Танеева Московской консерватории. Большинство трудоемких задач легли на плечи нашего редактора интернет-версии Элины Андриановой — петербургского композитора и исследователя.

Главное — что вся эта работа делалась не просто «для истории» или для галочки: по количеству уточняющих запросов и интенсивности обратной связи мы знаем, что музыковеды держат вкладку с нашим сайтом открытой — он нужен им ежедневно».

«Музыкальная академия» — старейший отечественный журнал о музыке. Он был основан в 1933 году под названием «Советская музыка» как печатный орган Союза советских композиторов и на протяжении десятилетий оставался главным отечественным СМИ в сфере музыкального искусства. Его архив является основным источником знаний об истории русской музыки ХХ века.







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