Умер Баппи Лахири

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15 февраля в Мумбаи в возрасте 69 лет умер индийский композитор и певец Баппи Лахири.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Press Trust of India.

Баппи Лахири родился в 1952 году в городе Джалпайгури (штат Западная Бенгалия) в музыкальной семье. С трех лет играл на табле, его музыка впервые прозвучала с экрана в 1969 году в бенгальском фильме «Daadu».

С начала 1970-х годов Баппи Лахири работал в Болливуде. В 1973 году вышел первый фильм на хинди с его музыкой. Широкую известность Баппи Лахири принесли хит Тахира Хусейна «Zakhmi» (1975) и песня «Nothing is Impossible», которую он спел вместе с Мохаммедом Рафи и Кишором Кумаром.

В 1980-х Баппи Лахири стал одним из самых популярных индийских композиторов, он считается основоположником диско-стиля в музыке индийского кино. Настоящим хитом в Индии и за ее пределами, особенно в СССР и Китае, стала песня «I’m a Disco Dancer».

Баппи Лахири написал музыку к более чем ста фильмам, среди которых популярные в СССР и России «Танцор диско» (Disco Dancer, 1982), «Танцуй, танцуй» (Dance, Dance, 1987, в СССР был также известен как «Танцор диско-2»), «Любовь, любовь, любовь» (Love Love Love, 1989). Некоторые песни в этих фильмах Баппи Лахири исполнял сам.







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