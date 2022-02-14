Премьера сочинения Бориса Филановского пройдет в Петербурге и Москве

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В начале марта в Петербурге и Москве в исполнении ансамбля средневековой музыки впервые прозвучит вокально-инструментальный трактат Бориса Филановского «Книга творения».
Премьеру организует культурно-образовательный проект «Эшколот» при фонда «Генезис». Она должна была состояться весной 2020 года, но ее пришлось отложить из-за пандемии.
Сочинение, написанное композитором по заказу проекта «Эшколот», основано на «Книге творения» (Сефер Йецира, III–VI вв. н.э.) — краеугольном тексте еврейской мистической традиции.
«Этот текст раньше никогда не привлекал внимания музыкантов, что удивительно, поскольку его выдающаяся краткость, лапидарность и емкость открывают для музыки огромные возможности, — отмечают организаторы премьеры. — Борис Филановский взял на себя нелегкую задачу не только озвучить и интерпретировать классический сложный текст, но и использовать средневековые инструменты. Обращение к средневековым инструментам важно не только в хронологическом контексте. Европейская музыка, современная Сефер Йецира, да и значительно более поздняя, была неавторской. Это соответствует анонимности и безличности Сефер Йецира: книга выглядит так, будто она не составлена человеком, а возникла из ниоткуда».
В Петербурге премьера состоится 2 марта на Новой сцене Александринского театра (билеты от 600 р.), в Москве — 6 марта в ДК Рассвет (билеты 700 р.).
Исполнители:
В обоих городах перед премьерой будет прочитана небольшая лекция, призванная прояснить слушателям контекст: исследователь еврейской мысли, историк философии Ури Гершович попытается приоткрыть слушателям некоторые тайны Сефер Йецира и прокомментирует те две главы, которые легли в основу либретто.
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