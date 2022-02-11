В Еврейском музее пройдет фестиваль современной музыки Израиля

Асаф Авидан © Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности

19 июня в Еврейском музее и центре толерантности в Москве состоится музыкальный фестиваль New Israeli Sound. Хедлайнером выступит фолк-соул-исполнитель и композитор Асаф Авидан.

Как сообщают организаторы фестиваля, в этом году он в первый раз пройдет как на всей прилегающей к Еврейскому музею территории, так и внутри самого музея.

«Гости New Israeli Sound окунутся в неповторимую атмосферу Тель-Авива с его актуальной музыкой, лавками, представляющими локальные модные бренды, и street food маркетом современной израильской кухни», — говорится в сообщении.

Музыкальная программа фестиваля будет представлена на двух сценах.

На главной сцене на улице с 15:00 до 23:00 выступят Асаф Авидан, поп-певица Рифф Коэн, джазовая фолк-группа Yemen Blues и рок-группа Electric Zoo.

На сцене электронной музыки с 19:30 до 02:30 пройдут выступления продюсера Rejoicer, основателя лейбла Raw Tapes, и групп Beatfoot и DORJ.







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