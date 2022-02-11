 
15:18 11 февраля 2022Новости
583

В ГМИИ состоится круглый стол памяти Владимира Мальмберга

News_detailed_picture© Предоставлено пресс-службой ГМИИ имени А.С. Пушкина

15 февраля в Центре эстетического воспитания «Мусейон» Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) пройдет круглый стол, посвященный памяти директора музея с 1913 по 1921 год, антиковеда, профессора кафедры истории искусства Московского университета Владимира Константиновича Мальмберга (1860-1921).

Начало в 10:30, для слушателей будет доступна онлайн-трансляция на YouTube-канале ГМИИ.

Программа круглого стола:

  • Вступительное слово
    Илья Доронченков, заместитель директора по научной работе ГМИИ, кандидат искусствоведения

  • «В.К. Мальмберг — человек и ученый»
    Людмила Акимова, ведущий научный сотрудник отдела искусства и археологии античного мира ГМИИ, доктор искусствоведения

  • «W.K. Malmberg and his family — memories of his son Leonid presented by his grandson Thilo Malmberg»
    Тило Фридрих Константин Мальмберг (Леопольдсхафен, ФРГ)

  • «Начало творческого пути В. К. Мальмберга: у истоков антиковедческого искусствознания в Казанском университете»
    Лидия Сыченкова, профессор кафедры музеологии, культурологии и искусствоведения Казанского государственного института культуры, доктор исторических наук

  • «В.К. Мальмберг и Императорская археологическая комиссия»
    Владимир Горончаровский, заведующий отделом истории античной культуры Института истории материальной культуры РАН, доктор исторических наук

  • «История коллекции античных древностей Воронежского художественного музея им. И.Н. Крамского»
    Наталья Бакина, ученый секретарь Воронежского областного художественного музея имени И.Н. Крамского, кандидат исторических наук

  • «Против “старого предрассудка”: взгляд В.К. Мальмберга на искусство древнего Египта»
    Тамаш Петер Кишбали, доцент кафедры всеобщей истории искусств исторического факультета МГУ, кандидат искусствоведения

  • «Неизвестное о В.К. Мальмберге: по материалам семейного архива»
    Елена Васильева, старший научный сотрудник отдела рукописей ГМИИ


В.К. Мальмбергу принадлежат научные работы, посвященные скульптурному декору древнегреческих храмов, он был одним из лучших в России знатоков древнегреческих ваз, и целый ряд статей связан с их изучением. Исследовательскую и музейную деятельность Владимир Константинович сочетал с преподавательской — в университетах Дерпта-Юрьева и Казани.

Создатель музея Иван Владимирович Цветаев пригласил В.К. Мальмберга в строящийся Музей изящных искусств в Москве как самого одаренного российского антиковеда тех лет. В музее Мальмберг разрабатывал экспозицию, составлял этикетаж, ему принадлежит первый путеводитель по музейным залам античного искусства.

В 1913 году, после смерти И.В. Цветаева, Владимир Константинович сменил его на посту директора музея. Именно благодаря усилиям В.К. Мальмберга в трудные годы Первой мировой войны, революции и гражданской войны коллекции Музея изящных искусств были не только сохранены, но и приумножены.




Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте
«“Love.Epilogue” дает возможность для выбора. Можно сказать, это гражданская позиция»Современная музыка
«“Love.Epilogue” дает возможность для выбора. Можно сказать, это гражданская позиция» 

Как перформанс с мотетами на стихи Эзры Паунда угодил в болевую точку нашего общества. Разговор с художником Верой Мартынов и композитором Алексеем Сысоевым

10 февраля 20221507