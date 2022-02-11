В ГМИИ состоится круглый стол памяти Владимира Мальмберга

© Предоставлено пресс-службой ГМИИ имени А.С. Пушкина

15 февраля в Центре эстетического воспитания «Мусейон» Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) пройдет круглый стол, посвященный памяти директора музея с 1913 по 1921 год, антиковеда, профессора кафедры истории искусства Московского университета Владимира Константиновича Мальмберга (1860-1921).

Начало в 10:30, для слушателей будет доступна онлайн-трансляция на YouTube-канале ГМИИ.

Программа круглого стола:

Вступительное слово

Илья Доронченков, заместитель директора по научной работе ГМИИ, кандидат искусствоведения

«В.К. Мальмберг — человек и ученый»

Людмила Акимова, ведущий научный сотрудник отдела искусства и археологии античного мира ГМИИ, доктор искусствоведения

«W.K. Malmberg and his family — memories of his son Leonid presented by his grandson Thilo Malmberg»

Тило Фридрих Константин Мальмберг (Леопольдсхафен, ФРГ)

«Начало творческого пути В. К. Мальмберга: у истоков антиковедческого искусствознания в Казанском университете»

Лидия Сыченкова, профессор кафедры музеологии, культурологии и искусствоведения Казанского государственного института культуры, доктор исторических наук

«В.К. Мальмберг и Императорская археологическая комиссия»

Владимир Горончаровский, заведующий отделом истории античной культуры Института истории материальной культуры РАН, доктор исторических наук

«История коллекции античных древностей Воронежского художественного музея им. И.Н. Крамского»

Наталья Бакина, ученый секретарь Воронежского областного художественного музея имени И.Н. Крамского, кандидат исторических наук

«Против “старого предрассудка”: взгляд В.К. Мальмберга на искусство древнего Египта»

Тамаш Петер Кишбали, доцент кафедры всеобщей истории искусств исторического факультета МГУ, кандидат искусствоведения

«Неизвестное о В.К. Мальмберге: по материалам семейного архива»

Елена Васильева, старший научный сотрудник отдела рукописей ГМИИ



В.К. Мальмбергу принадлежат научные работы, посвященные скульптурному декору древнегреческих храмов, он был одним из лучших в России знатоков древнегреческих ваз, и целый ряд статей связан с их изучением. Исследовательскую и музейную деятельность Владимир Константинович сочетал с преподавательской — в университетах Дерпта-Юрьева и Казани.

Создатель музея Иван Владимирович Цветаев пригласил В.К. Мальмберга в строящийся Музей изящных искусств в Москве как самого одаренного российского антиковеда тех лет. В музее Мальмберг разрабатывал экспозицию, составлял этикетаж, ему принадлежит первый путеводитель по музейным залам античного искусства.

В 1913 году, после смерти И.В. Цветаева, Владимир Константинович сменил его на посту директора музея. Именно благодаря усилиям В.К. Мальмберга в трудные годы Первой мировой войны, революции и гражданской войны коллекции Музея изящных искусств были не только сохранены, но и приумножены.









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