Проект «Как читать медиа?» проведет дискуссию «Дети онлайн: мифы и тревоги»

Musica sacra перед лицом будущего
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17 февраля в Образовательном центре Московского музея современного искусства (ММОМА) состоится public talk «Дети онлайн: мифы и тревоги», организованный проектом Гёте-Института и COLTA.RU «The Earth Is Flat – Как читать медиа?».
Начало в 19:00, вход бесплатный по регистрации, QR-код и паспорт обязательны.
Даркнет, группы смерти, сексуальное насилие, буллинг, «тупые» и «жестокие» игры, мошенничество, экстремизм - это только начало списка страхов, которые циркулируют в родительских и педагогических сообществах. В школах блокируют сайты по ключевым словам, требуют от учителей следить за тем, что дети ищут в Гугле и в каких пабликах состоят во ВКонтакте. Дома выключают вай-фай по часам, отнимают телефоны и устанавливают родительский контроль. Родителям кажется, что дети убивают свою жизнь, впустую тратят время, жертвуют живым общением ради суррогата. А они обходят все запреты, подключаются к запароленным сетям и выходят в интернет через умные холодильники.
Имеет ли смысл эта война? Как отличить мифы от реальных поводов для тревоги? Как может быть переосмыслена ценность эрудиции и знаний в цифровой среде? Бывают ли онлайн-отношения настоящими? Влияет ли онлайн на чувства и опыт? За что могут отвечать взрослые? И как всем помочь?
В дискуссии примут участие:
Модератор — Ксения Лученко, методист проекта «Как читать медиа», журналистка, заведующая кафедрой теории и практики медиакоммуникаций РАНХиГС.
Организатор — совместный проект Гёте-Института и портала COLTA.RU «The Earth Is Flat — Как читать медиа», который занимается повышением уровня медиаграмотности, развитием критического мышления и осознанного отношения к медиапотреблению.
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