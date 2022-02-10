Оскарас Коршуновас поставил «Елизавету Бам» в БДТ

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18 и 19 февраля на Основной сцене БДТ имени Г.А. Товстоногова состоится премьера спектакля литовского режиссера Оскараса Коршуноваса «Елизавета Бам» по одноименной пьесе и другим произведениям Даниила Хармса, а также Александра Введенского и Николая Олейникова.
К Елизавете Бам приходят двое мужчин, чтобы арестовать ее за убийство. Уверенность этих представителей власти в виновности Елизаветы так велика, что главная героиня уже сомневается — может быть, она действительно совершила преступление? Если так, то в ее интересах отвлечь этих мужчин, выиграть время и сделать всё, чтобы арест не случился.
«Даниил Хармс думал о сюжете, который может дать только театр. "Сюжет театрального представления — театральный, как сюжет музыкального произведения — музыкальный". Для меня пьеса "Елизавета Бам" — метафизический детектив, где вопросов много, а ответов нет и не может быть. Неуловимая Елизавета Бам — кто она? Озорная девчонка или фатальная женщина? Алиса в стране тоталитаризма или без вины виноватый Йозеф К. в романе "Процесс" Франца Кафки? Играющая со смертью или сама смерть?», — говорит Оскарас Коршуновас.
Над спектаклем «Елизавета Бам» также работают художник Гинтарас Макарявичус, художник по костюмам Юлия Скуратова, композитор Гинтарас Содейка, видеохудожник Артис Дзерве, хореограф Веста-Раса Грабштайте и художник по свету Эугениюс Сабаляускас.
Роли исполняют Александра Дроздова, Дмитрий Каргин, Екатерина Старателева, Анастасия Чайникова, Елена Осипова, Тарас Бибич, Максим Бравцов, Рустам Насыров, Полина Дудкина, Николай Горшков, Андрей Аршинников, Андрей Феськов, Борис Заруцкий, Семен Мендельсон, Татьяна Аптикеева, Дмитрий Шмаков, Анна Нерус, Даяна Сайхунова, Глеб Сапончик, Снежана Андросова и Алиса Дергачева.
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