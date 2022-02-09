Объявлен лонг-лист премии The Art Newspaper Russia

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Сегодня, 9 февраля, редакция газеты The Art Newspaper Russia объявила лонг-лист десятого, юбилейного сезона своей ежегодной премии.
Лонг-лист опубликован на сайте премии The Art Newspaper Russia. В него вошли самые значимые события в области искусства в пяти номинациях, соответствующих рубрикам газеты:
«Музей года»
«Выставка года»
«Реставрация года»
«Книга года»
«Личный вклад»
Согласно регламенту премии The Art Newspaper Russia, в каждой категории лонг-листа по семь номинантов. Критерии отбора номинантов и победителей — публичный резонанс и высокий профессиональный уровень тех или иных достижений. Для газеты, входящей в интернациональную сеть арт-изданий, также важно отметить то, что делает российское искусство частью мирового художественного процесса, способствует международному культурному обмену.
Шорт-лист премии будет объявлен в марте, награждение состоится 6 апреля в Гостином дворе в Москве.
Премия The Art Newspaper Russia учреждена в 2012 году издателем газеты The Art Newspaper Russia Инной Баженовой. Миссия премии — выражение публичного признания представителям художественного сообщества за достижения в области искусства за прошедший год и продвижение российского искусства за рубежом.
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