 
14:22 9 февраля 2022Новости
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Объявлен лонг-лист премии The Art Newspaper Russia

News_detailed_picture© The Art Newspaper Russia

Сегодня, 9 февраля, редакция газеты The Art Newspaper Russia объявила лонг-лист десятого, юбилейного сезона своей ежегодной премии.

Лонг-лист опубликован на сайте премии The Art Newspaper Russia. В него вошли самые значимые события в области искусства в пяти номинациях, соответствующих рубрикам газеты:

«Музей года»

  • Государственная Третьяковская галерея (Москва)
  • Государственный исторический музей (Москва)
  • Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» (Истра)
  • Музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского (Петербург)
  • Музей русского импрессионизма (Москва)
  • Мультимедиа Арт Музей, Москва (Москва)
  • Нижегородский государственный художественный музей (Нижний Новгород)


«Выставка года»

  • «Азбука шедевра. Русские гении от первой до последней буквы». Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» (Московская область, город Истра)
  • «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры из собрания Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии». Государственный исторический музей (Москва)
  • «Бывают странные сближенья». Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (Москва)
  • «Илья Репин (1844-1930). Изображая русскую душу». Пти Пале (Париж)
  • «Линия Рафаэля. 1520–2020». Государственный Эрмитаж (Петербург)
  • «Многообразие. Единство. Современное европейское искусство. Берлин, Москва, Париж». Государственная Третьяковская галерея (Москва)
  • «Охотники за искусством». Музей русского импрессионизма (Москва)


«Реставрация года»

  • Дом культуры «ГЭС-2» (Москва). Архитектор: Ренцо Пьяно. Заказчики: Леонид Михельсон, Фонд поддержки современного искусства V-A-C. Строительная мастерская: Ренцо Пьяно / RPBW. Проектное бюро: «Апекс». Генподрядчик: «Велесстрой». Инженерное сопровождение: Metropolis Group.
  • Михайловский замок, интерьеры (Петербург). Авторский надзор и научное руководство: ООО «Профиль» и ООО «Петербургреставрация». Работы выполнило: АО «Ренессанс-Реставрация»
  • Театр Гонзаги в усадьбе «Архангельское» (Московская область). Заказчик: Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации (ФГКУ «ДСРиР»). Проект реставрации: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские (ФГУП ЦНРПМ). Исполнитель: Межобластное научно-реставрационное художественное управление (АО «МНРХУ»).
  • Фабрика-кухня завода им. Масленникова (Самара). Заказчик работ: Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ. Научный руководитель проекта реставрации: Ирина Калугина (Центральные научно-реставрационные проектные мастерские). Архитектор приспособления: Виталий Стадников.
  • Фасады Казанского собора (Петербург). Заказчик работ: СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры». Автор проекта: Марк Коляда (1934–2020), архитектор-реставратор высшей категории, руководитель АРМ-3 ГУП «Спецпроектреставрация». Подрядчик и исполнитель работ: ООО «ПСБ "Жилстрой"».
  • Фасады особняка Саввы и Зинаиды Морозовых на Спиридоновке (Москва). Заказчик: ГлавУпДК при МИД России. Автор проекта реставрации: Евгений Кокорев, почетный реставратор Москвы, генеральный директор проектного бюро «АрКо». Исполнитель работ: строительно-ремонтная фирма «Ремстройсервис».
  • Шлем Ярослава Всеволодовича в Оружейной палате, (Москва). Заказчик: Музеи Московского Кремля. Работы выполнили: Михаил Кружалин (Музеи Московского Кремля).


«Книга года»

  • «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда: Каталог выставки» (Музей Москвы. М.: ABCdesign, 2021)
  • «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924: Каталог выставки» (М.: Музей русского импрессионизма, 2021)
  • «На районе. Культурная динамика и художественная энергия между центром города и окраинами: Москва и Вена. В 8 т.» (Совместный издательский проект Австрийского культурного форума и издательства Artguide Editions. 2020)
  • Александра Новоженова — «Коробка с карандашами: тексты, рисунки, дизайн» (V–A–C Press, 2021)
  • «Русское искусство конца XIX — начала XX века. Модернизм без манифеста. Собрание Романа Бабичева. В 5 т.» (М., 2017 – 2022)
  • Мария Савостьянова — «Дизайн сегодня» (М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021)
  • «Государственная Третьяковская галерея: каталог собрания. Серия "Древнерусское искусство X–XVII веков. Иконопись XVIII–XX веков". Т.3: Древнерусская живопись XII–XIII веков» (М., 2020)


«Личный вклад»

  • Михаил и Елена Карисаловы. Коллекционеры, меценаты
  • Андрей Малахов. Телеведущий, коллекционер
  • Александр Мечетин. Коллекционер, меценат
  • Леонид Михельсон. Меценат
  • Дмитрий Пумпянский. Коллекционер, меценат
  • Марианна Сардарова. Коллекционер, меценат
  • Андрей Чеглаков. Ученый-математик, предприниматель, коллекционер


Согласно регламенту премии The Art Newspaper Russia, в каждой категории лонг-листа по семь номинантов. Критерии отбора номинантов и победителей — публичный резонанс и высокий профессиональный уровень тех или иных достижений. Для газеты, входящей в интернациональную сеть арт-изданий, также важно отметить то, что делает российское искусство частью мирового художественного процесса, способствует международному культурному обмену.

Шорт-лист премии будет объявлен в марте, награждение состоится 6 апреля в Гостином дворе в Москве.

Премия The Art Newspaper Russia учреждена в 2012 году издателем газеты The Art Newspaper Russia Инной Баженовой. Миссия премии — выражение публичного признания представителям художественного сообщества за достижения в области искусства за прошедший год и продвижение российского искусства за рубежом.



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