Объявлен лонг-лист премии The Art Newspaper Russia

© The Art Newspaper Russia

Сегодня, 9 февраля, редакция газеты The Art Newspaper Russia объявила лонг-лист десятого, юбилейного сезона своей ежегодной премии.

Лонг-лист опубликован на сайте премии The Art Newspaper Russia. В него вошли самые значимые события в области искусства в пяти номинациях, соответствующих рубрикам газеты:

«Музей года»

Государственная Третьяковская галерея (Москва)

Государственный исторический музей (Москва)

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» (Истра)

Музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского (Петербург)

Музей русского импрессионизма (Москва)

Мультимедиа Арт Музей, Москва (Москва)

Нижегородский государственный художественный музей (Нижний Новгород)



«Выставка года»

«Азбука шедевра. Русские гении от первой до последней буквы». Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» (Московская область, город Истра)

«Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры из собрания Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии». Государственный исторический музей (Москва)

«Бывают странные сближенья». Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (Москва)

«Илья Репин (1844-1930). Изображая русскую душу». Пти Пале (Париж)

«Линия Рафаэля. 1520–2020». Государственный Эрмитаж (Петербург)

«Многообразие. Единство. Современное европейское искусство. Берлин, Москва, Париж». Государственная Третьяковская галерея (Москва)

«Охотники за искусством». Музей русского импрессионизма (Москва)



«Реставрация года»

Дом культуры «ГЭС-2» (Москва). Архитектор: Ренцо Пьяно. Заказчики: Леонид Михельсон, Фонд поддержки современного искусства V-A-C. Строительная мастерская: Ренцо Пьяно / RPBW. Проектное бюро: «Апекс». Генподрядчик: «Велесстрой». Инженерное сопровождение: Metropolis Group.

Михайловский замок, интерьеры (Петербург). Авторский надзор и научное руководство: ООО «Профиль» и ООО «Петербургреставрация». Работы выполнило: АО «Ренессанс-Реставрация»

Театр Гонзаги в усадьбе «Архангельское» (Московская область). Заказчик: Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации (ФГКУ «ДСРиР»). Проект реставрации: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские (ФГУП ЦНРПМ). Исполнитель: Межобластное научно-реставрационное художественное управление (АО «МНРХУ»).

Фабрика-кухня завода им. Масленникова (Самара). Заказчик работ: Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ. Научный руководитель проекта реставрации: Ирина Калугина (Центральные научно-реставрационные проектные мастерские). Архитектор приспособления: Виталий Стадников.

Фасады Казанского собора (Петербург). Заказчик работ: СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры». Автор проекта: Марк Коляда (1934–2020), архитектор-реставратор высшей категории, руководитель АРМ-3 ГУП «Спецпроектреставрация». Подрядчик и исполнитель работ: ООО «ПСБ "Жилстрой"».

Фасады особняка Саввы и Зинаиды Морозовых на Спиридоновке (Москва). Заказчик: ГлавУпДК при МИД России. Автор проекта реставрации: Евгений Кокорев, почетный реставратор Москвы, генеральный директор проектного бюро «АрКо». Исполнитель работ: строительно-ремонтная фирма «Ремстройсервис».

Шлем Ярослава Всеволодовича в Оружейной палате, (Москва). Заказчик: Музеи Московского Кремля. Работы выполнили: Михаил Кружалин (Музеи Московского Кремля).



«Книга года»

«ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда: Каталог выставки» (Музей Москвы. М.: ABCdesign, 2021)

«Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924: Каталог выставки» (М.: Музей русского импрессионизма, 2021)

«На районе. Культурная динамика и художественная энергия между центром города и окраинами: Москва и Вена. В 8 т.» (Совместный издательский проект Австрийского культурного форума и издательства Artguide Editions. 2020)

Александра Новоженова — «Коробка с карандашами: тексты, рисунки, дизайн» (V–A–C Press, 2021)

«Русское искусство конца XIX — начала XX века. Модернизм без манифеста. Собрание Романа Бабичева. В 5 т.» (М., 2017 – 2022)

Мария Савостьянова — «Дизайн сегодня» (М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021)

«Государственная Третьяковская галерея: каталог собрания. Серия "Древнерусское искусство X–XVII веков. Иконопись XVIII–XX веков". Т.3: Древнерусская живопись XII–XIII веков» (М., 2020)



«Личный вклад»

Михаил и Елена Карисаловы. Коллекционеры, меценаты

Андрей Малахов. Телеведущий, коллекционер

Александр Мечетин. Коллекционер, меценат

Леонид Михельсон. Меценат

Дмитрий Пумпянский. Коллекционер, меценат

Марианна Сардарова. Коллекционер, меценат

Андрей Чеглаков. Ученый-математик, предприниматель, коллекционер



Согласно регламенту премии The Art Newspaper Russia, в каждой категории лонг-листа по семь номинантов. Критерии отбора номинантов и победителей — публичный резонанс и высокий профессиональный уровень тех или иных достижений. Для газеты, входящей в интернациональную сеть арт-изданий, также важно отметить то, что делает российское искусство частью мирового художественного процесса, способствует международному культурному обмену.

Шорт-лист премии будет объявлен в марте, награждение состоится 6 апреля в Гостином дворе в Москве.

Премия The Art Newspaper Russia учреждена в 2012 году издателем газеты The Art Newspaper Russia Инной Баженовой. Миссия премии — выражение публичного признания представителям художественного сообщества за достижения в области искусства за прошедший год и продвижение российского искусства за рубежом.







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