Открылся сайт правовой помощи иноагентам

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«ОВД-Инфо»* и Центр защиты прав СМИ* запустили онлайн-проект «Инотека» для правовой помощи пострадавшим от российских законов об иностранных агентах.
Оказывать юридическую поддержку людям и организациям, внесенным в реестры иноагентов, «ОВД-Инфо» и Центр защиты прав СМИ начали еще в декабре 2021 года. «Теперь в рамках проекта "Инотека"... мы продолжим исследовать практику применения законов об "иностранных агентах", рассказывать об их влиянии на гражданское общество и конкретных людей, инициировать обсуждение с экспертами и предлагать конкретные шаги для отмены дискриминационного законодательства», — говорится в сообщении на inoteka.io.
На этом сайте принимаются заявки от тех, кому необходима юридическая консультация, защита в судах, помощь в подготовке жалоб и апелляций, подготовка и подача жалоб в ЕСПЧ.
«Сейчас в списке иноагентов больше всего независимых медиа и организаций, защищающих права человека, — отмечают организаторы проекта «Инотека». — Но ими список не ограничивается 3 в реестр попадают и экологи, защитники животных, просветительские проекты, организации, занимающиеся помощью наркозависимым и многие другие. И с недавних пор иноагентами могут стать не только организации, но и обычные люди, прежде всего — журналисты и активисты».
* «ОВД-Инфо» и Центр защиты прав СМИ внесены Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента
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