 
14:50 4 февраля 2022Новости
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Фестиваль современной британской фотографии пройдет в Петербурге

News_detailed_pictureМарк Пауэр. Из серии «26 различных окончаний». 2007© British Council

11 февраля в Государственном музейно-выставочном центре «РОСФОТО» в Петербурге откроется Фестиваль современной британской фотографии, организованный «РОСФОТО» и Санкт-Петербургским обществом «А-Я» в сотрудничестве с агентством Magnum Photos и Гринвичским университетом в Лондоне.

Фестиваль современной британской фотографии проводится в рамках международной программы UK — Russia Creative Bridge 2021–2022 при поддержке Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве.

В программе фестиваля две выставки. C 11 февраля на ретроспективе Марка Пауэра «Картинки из дома» можно будет увидеть более ста авторских отпечатков мэтра британской фотографии. Среди них «Прогноз погоды для судоходства» (1996) — творческое осмысление малоизвестного в России культурного феномена — трансляции ежедневных сводок о погоде для экипажей морских судов, которая проводится радиостанцией BBC 4 в прибрежных зонах Великобритании насколько раз в день, «Шесть городов в одном» (2015) — серия фотографий города Сток-он-Трента, образованного в 1910 году из шести городов (Сток-он-Трента, Хенли, Тансталла, Берзлема, Лонгтона и Фентона), и «26 различных окончаний» (2007) — художественная фиксация ландшафтов пригородов Лондона.

17 февраля начнет работу групповая выставка авторов, представляющих современную британскую фотографию и видеоарт. Экспозиция раскрывает взаимосвязь идей мультикультурализма и поисков региональной идентичности, исследования телесности и гендерной роли, аспектов женского дискурса и размышлений о возрасте. Цель выставки — представить творчество современных фотографов Соединенного Королевства российскому зрителю, продемонстрировав разнообразие интересов и творческих исканий художников.

Обе выставки продлятся до 10 апреля.

Важной частью фестиваля станет специально подготовленная публичная программа, включающая творческие встречи с фотографами, онлайн-лекции арт-критиков, специалистов по британской фотографии и видеоарту. Среди спикеров будут профессора британских университетов Дэвид Вотерверс и Мария Королькова.



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