Инклюзивные проекты обсудят на конференции в музее «Гараж»

Айдентика конференции была разработана дизайнерами Музея совместно с участниками инклюзивной мастерской графики и иллюстрации «Люстра», в которой участники с ментальными особенностями старше 18 лет учатся использовать разные графические техники и пересказывать истории через изображения. Для них работа над дизайном конференции стала первым опытом использования иллюстраций в производстве реальных объектов. © Предоставлено пресс-службой Музея современного искусства «Гараж»

11 февраля в Музее «Гараж» начнется ежегодная конференция «Музей ощущений», объединяющая специалистов по инклюзии. Ее участники будут говорить об итогах последнего десятилетия и возможных сценариях развития инклюзивных проектов в будущем.

События конференции «Музей ощущений» разделены на три блока:

11–12 февраля под общим заголовком «Музеи как место (для) действия и чувствования» пройдут воркшоп британских специалистов по теме социальной справедливости и этике музеев, ужин художницы Юлии Левин, которая переосмысляет саму идею ручного труда и чувствования, дискуссия, приуроченная к публикации музеем «Гараж» русского перевода книги «Мультисенсорный музей: междисциплинарный взгляд на осязание, звук, запах, память и пространство», а также показ фильма «Кодекс фриков» режиссера Саломе Часнофф об истории репрезентации инвалидности в голливудском кинематографе.

18–20 февраля в блоке «Музеи и сообщества» состоятся воркшоп по поиску новых подходов к созданию текстов к экспозициям, особенно этнографическим, на примере кубачинской керамики, дискуссия о практиках работы с различными сообществами в России и Великобритании, воркшоп по анализу методик эффективности различных инклюзивных проектов. Заключительным событием станут перформативные проекты художниц Катрин Ненашевой, Азизы Кадыри и творческого объединения «Побеги» в торговом центре «МЕГА Теплый Стан».

Третий блок конференции состоится 12 марта в «Сергиево-Посадском доме-интернате слепоглухих для детей и молодых инвалидов» и будет посвящен обмену позитивным и негативным опытом. Участники смогут пройти медиацию по территории дома-интерната, обсудить альтернативную советскую педагогику и ее влияние на современные подходы к образованию, а также попытаются найти общее в методиках работы.







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