 
14:15 4 февраля 2022Новости
335

Инклюзивные проекты обсудят на конференции в музее «Гараж»

News_detailed_pictureАйдентика конференции была разработана дизайнерами Музея совместно с участниками инклюзивной мастерской графики и иллюстрации «Люстра», в которой участники с ментальными особенностями старше 18 лет учатся использовать разные графические техники и пересказывать истории через изображения. Для них работа над дизайном конференции стала первым опытом использования иллюстраций в производстве реальных объектов.© Предоставлено пресс-службой Музея современного искусства «Гараж»

11 февраля в Музее «Гараж» начнется ежегодная конференция «Музей ощущений», объединяющая специалистов по инклюзии. Ее участники будут говорить об итогах последнего десятилетия и возможных сценариях развития инклюзивных проектов в будущем.

События конференции «Музей ощущений» разделены на три блока:

11–12 февраля под общим заголовком «Музеи как место (для) действия и чувствования» пройдут воркшоп британских специалистов по теме социальной справедливости и этике музеев, ужин художницы Юлии Левин, которая переосмысляет саму идею ручного труда и чувствования, дискуссия, приуроченная к публикации музеем «Гараж» русского перевода книги «Мультисенсорный музей: междисциплинарный взгляд на осязание, звук, запах, память и пространство», а также показ фильма «Кодекс фриков» режиссера Саломе Часнофф об истории репрезентации инвалидности в голливудском кинематографе.

18–20 февраля в блоке «Музеи и сообщества» состоятся воркшоп по поиску новых подходов к созданию текстов к экспозициям, особенно этнографическим, на примере кубачинской керамики, дискуссия о практиках работы с различными сообществами в России и Великобритании, воркшоп по анализу методик эффективности различных инклюзивных проектов. Заключительным событием станут перформативные проекты художниц Катрин Ненашевой, Азизы Кадыри и творческого объединения «Побеги» в торговом центре «МЕГА Теплый Стан».

Третий блок конференции состоится 12 марта в «Сергиево-Посадском доме-интернате слепоглухих для детей и молодых инвалидов» и будет посвящен обмену позитивным и негативным опытом. Участники смогут пройти медиацию по территории дома-интерната, обсудить альтернативную советскую педагогику и ее влияние на современные подходы к образованию, а также попытаются найти общее в методиках работы.



Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте
Марш микробовИскусство
Марш микробов 

Графика Екатерины Рейтлингер между кругом Цветаевой и чешским сюрреализмом: неизвестные страницы эмиграции 1930-х

3 февраля 20221056
Дни локальной жизниМолодая Россия
Дни локальной жизни 

«Говорят, что трех девушек из бара, забравшихся по старой памяти на стойку, наказали принудительными курсами Школы материнства». Рассказ Артема Сошникова

31 января 20222366