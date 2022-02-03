В ДК Рассвет состоится концерт «Шостакович на фоне соцреализма»

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Графика Екатерины Рейтлингер между кругом Цветаевой и чешским сюрреализмом: неизвестные страницы эмиграции 1930-х3 февраля 2022384
7 февраля концертную серию Елены Ревич «Обычная гениальная музыка» в культурном пространстве ДК Рассвет в Москве продолжит концерт «Шостакович на фоне соцреализма», на котором сочинения композитора прозвучат в сопровождении комментария художника и теоретика искусства Дмитрия Гутова.
Начало в 20:00, билеты (900 рублей) — здесь.
«Попытки "декодировать" Шостаковича, разгадать тайный смысл его работ и понять подлинное отношение композитора к собственной эпохе не прекращаются многие годы. На концерте 7 февраля эту эстафету подхватит художник и теоретик искусства Дмитрий Гутов — с привлечением свойственных ему аргументов из мира живописи и избранных мест из переписки Шостаковича со своим приятелем Исааком Гликманом», — сообщают организаторы концерта.
В программе:
Исполнители:
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