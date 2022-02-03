В ДК Рассвет состоится концерт «Шостакович на фоне соцреализма»

И.А. Серебряный. Шостакович. 1964 (фрагмент) © Государственная Третьяковская галерея

7 февраля концертную серию Елены Ревич «Обычная гениальная музыка» в культурном пространстве ДК Рассвет в Москве продолжит концерт «Шостакович на фоне соцреализма», на котором сочинения композитора прозвучат в сопровождении комментария художника и теоретика искусства Дмитрия Гутова.

Начало в 20:00, билеты (900 рублей) — здесь.

«Попытки "декодировать" Шостаковича, разгадать тайный смысл его работ и понять подлинное отношение композитора к собственной эпохе не прекращаются многие годы. На концерте 7 февраля эту эстафету подхватит художник и теоретик искусства Дмитрий Гутов — с привлечением свойственных ему аргументов из мира живописи и избранных мест из переписки Шостаковича со своим приятелем Исааком Гликманом», — сообщают организаторы концерта.

В программе:

Квартет №8

Фортепианное трио №2

Элегия и Полька для квартета

Полька и Прелюдия из цикла «Пять пьес для двух скрипок»



Исполнители:

Лена Ревич (скрипка)

Басиния Шульман (фортепиано)

Дмитрий Прокофьев (виолончель) Мария Михайловская (виолончель)

Dominant quartet





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