 
17:44 3 февраля 2022Новости
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В ДК Рассвет состоится концерт «Шостакович на фоне соцреализма»

News_detailed_pictureИ.А. Серебряный. Шостакович. 1964 (фрагмент)© Государственная Третьяковская галерея

7 февраля концертную серию Елены Ревич «Обычная гениальная музыка» в культурном пространстве ДК Рассвет в Москве продолжит концерт «Шостакович на фоне соцреализма», на котором сочинения композитора прозвучат в сопровождении комментария художника и теоретика искусства Дмитрия Гутова.

Начало в 20:00, билеты (900 рублей) — здесь.

«Попытки "декодировать" Шостаковича, разгадать тайный смысл его работ и понять подлинное отношение композитора к собственной эпохе не прекращаются многие годы. На концерте 7 февраля эту эстафету подхватит художник и теоретик искусства Дмитрий Гутов — с привлечением свойственных ему аргументов из мира живописи и избранных мест из переписки Шостаковича со своим приятелем Исааком Гликманом», — сообщают организаторы концерта.

В программе:

  • Квартет №8
  • Фортепианное трио №2
  • Элегия и Полька для квартета
  • Полька и Прелюдия из цикла «Пять пьес для двух скрипок»


Исполнители:

  • Лена Ревич (скрипка)
  • Басиния Шульман (фортепиано)
  • Дмитрий Прокофьев (виолончель) Мария Михайловская (виолончель)
  • Dominant quartet


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