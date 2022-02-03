В России запретят вещание Deutsche Welle

© Ayse Tasci / DW

Сегодня, 3 февраля, Министерство иностранных дел РФ объявило ответные меры в связи с запретом вещания российского государственного телеканала RT DE на территории Германии. Среди этих мер прекращение вещания немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle на территории России.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Помимо прекращения вещания Deutsche Welle на территории РФ на первом этапе ответных мер российские власти намерены закрыть корреспондентский пункт Deutsche Welle в России, аннулировать аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle и инициировать процедуры рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

Кроме того, планируется составить «перечень представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE и иному оказанию давления на российского медиаоператора, которым будет запрещен въезд на территорию Российской Федерации; публикация перечня не предполагается».

2 февраля Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ Германии из-за отсутствия лицензии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии — в прямом эфире в интернете, через мобильное приложение RT News, а также через спутник.

После этого МИД РФ выступил с заявлением, в котором, в частности, говорилось: «Вердикт немецкого медиарегулятора является недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы. Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ».







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