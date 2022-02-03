На выставке «New Elements» в Новой Третьяковке пройдет международный симпозиум

Марш микробов
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12 февраля в Большом зале Западного крыла Новой Третьяковки в рамках публичной образовательной программы выставки «New Elements» состоится симпозиум, посвященный новым художественным практикам, которые переосмысляют взаимоотношения цифровых и аналоговых вычислительных процессов и систем.
Начало в 12:00, вход бесплатный по предварительной регистрации. Симпозиум будет транслироваться на YouTube-канале Laboratoria Art&Science.
Перед участниками симпозиума стоят две цели. Первая затрагивает институциональные практики. Вместе с коллегами из ведущих мировых институций мы поговорим о трансформации в области технологического искусства и science-art, а также попытаемся понять, по каким законам развивается наше направление и куда оно движется. Вторая цель — отрефлексировать выставку «New Elements», которая сейчас проходит в Фонде Laboratoria Art&Science в Новой Третьяковке, и обсудить представленные на ней произведения.
Выставка «New Elements» объединяет художественные подходы, которые обращаются к материальным аспектам информации и вычислений в разных проявлениях: в природной среде, технологических системах или структурах нейронных сетей. На симпозиуме художники, ученые и философы рассмотрят природу материальных следов и то, как они могут помочь нам понять смысл глобальных изменений в мире, где доминируют цифровые технологии.
Завершит программу перформанс немецкого художника Ральфа Беккера «Естественная история сетей / SoftMachine». Это электрохимический алгоритмический перфоманс художника и машины — специального созданного экспериментального аппарата Softmachine. Центральный элемент перформанса — галинстан, жидкий сплав металлов, которым художник манипулирует через подключенные электроды, изменяя его поведение в реальном времени и создавая постоянно меняющиеся формы и звуки. Этот перформанс меняет наше представление о машинном, искусственном и материальном.
Полностью программа симпозиума опубликована на его странице.
Стратегический партнер проекта — «Лаборатория Касперского»
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