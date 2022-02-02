 
13:43 3 февраля 2022Новости
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ЦИМ проведет международный фестиваль особого театра

News_detailed_pictureСцена из спектакля «Время бежит наверх» интегрированной театральной студии «Круг», реж. Наталья Попова© Предоставлено пресс-службой Центра имени Вс. Мейерхольда

С 25 по 27 февраля в Центре имени Вс. Мейерхольда (ЦИМ) в Москве пройдет VII Международный фестиваль особого театра «Протеатр. Международные встречи». Тема фестиваля этого года – идентичность и инклюзия.

В программе фестиваля пять спектаклей из России и Португалии о сложной идентичности человека в новом, инклюзивном мире.

Что человеку дает присутствие и действие в коллективе? Как устроено одиночество в наше время, когда так высок градус толерантности и принятия? Как мы относимся к неживым объектам — и являются ли таковыми куклы, роботы, машины? Какие возможности нам дает технический прогресс — и каких лишает? Что такое диалог и всегда ли он возможен?

25 февраля интегрированная театральная студия «Круг» представит плстический спектакль «Время бежит наверх» (реж. Наталья Попова), в котором коллектив перформеров и музыкантов исследует выразительные возможности тела, звука и окружающего мира в попытке понять, что такое время.

26 февраля о равенстве и различии, уродстве и красоте, реальности и иллюзии расскажет спектакль «Кукла Габо / Gabo» (реж. Патрик Мюри) танцевальной компании Dançando com a Diferença с острова Мадейра (Португалия).

Завершит фестиваль 27 февраля вечер коротких спектаклей. В программе:

  • «Вера Я ареВ» театра танца Владимира Лопаева «PROдвижение» (Иркутск);
  • «Близнецы» творческой мастерской Анны Ивановой с участием инклюзивного коллектива «Надежда» (Череповец);
  • «Индивидуально переживаемое целое», финальный показ трехдневной лаборатории испанского хореографа Рамона Маркоса.


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