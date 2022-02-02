ЦИМ проведет международный фестиваль особого театра

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С 25 по 27 февраля в Центре имени Вс. Мейерхольда (ЦИМ) в Москве пройдет VII Международный фестиваль особого театра «Протеатр. Международные встречи». Тема фестиваля этого года – идентичность и инклюзия.
В программе фестиваля пять спектаклей из России и Португалии о сложной идентичности человека в новом, инклюзивном мире.
Что человеку дает присутствие и действие в коллективе? Как устроено одиночество в наше время, когда так высок градус толерантности и принятия? Как мы относимся к неживым объектам — и являются ли таковыми куклы, роботы, машины? Какие возможности нам дает технический прогресс — и каких лишает? Что такое диалог и всегда ли он возможен?
25 февраля интегрированная театральная студия «Круг» представит плстический спектакль «Время бежит наверх» (реж. Наталья Попова), в котором коллектив перформеров и музыкантов исследует выразительные возможности тела, звука и окружающего мира в попытке понять, что такое время.
26 февраля о равенстве и различии, уродстве и красоте, реальности и иллюзии расскажет спектакль «Кукла Габо / Gabo» (реж. Патрик Мюри) танцевальной компании Dançando com a Diferença с острова Мадейра (Португалия).
Завершит фестиваль 27 февраля вечер коротких спектаклей. В программе:
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