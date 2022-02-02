Большую оркестровую премию учредили в Петербурге

© Большая оркестровая премия «440 герц» / «ВКонтакте»

Сегодня, 2 февраля, в Большом зале Петербургской филармонии было объявлено об учреждении Большой оркестровой премии «440 герц».

«Президентом нашей премии является художественный руководитель филармонии маэстро Юрий Темирканов. По его желанию мы начали сегодняшний день в Большом зале филармонии, потому что это самый настоящий дом симфонической культуры России, ведущий славную историю с конца 30-х годов ХlХ века», — цитирует ТАСС художественного руководителя премии, доктора искусствоведения Надежду Маркарян.

В области симфонической музыки, отметила она, до сих пор не было ни одной премии, поскольку для этого не было технической возможности. Но реалии и технические возможности нового времени изменили эту ситуацию, когда в последние годы, особенно в период пандемии, начались трансляции академической музыки из концертных залов, и то, что трансляция остается в записях, составляет ту основу, с которой может работать жюри.

Говоря о названии премии, Надежда Маркарян пояснила, что 440 герц — это частота ноты «ля» первой октавы, на эту ноту настраиваются все симфонические оркестры мира.

Прием заявок на участие в конкурсе открыт до 15 апреля. На конкурс принимаются записи программ, прозвучавших в течение 2021 года. Первых лауреатов по десяти конкурсным и пяти внеконкурсным номинациям объявят в начале лета.

На презентации премии также был представлен ее символ — большой ледяной камертон, созданный из глыбы льда весом 100 кг по эскизу скульптора Александра Кита мастером Алексеем Некрасовым. Ледяной камертон может растаять в течение восьми часов.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив







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