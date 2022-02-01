В Московской консерватории пройдет цикл концертов «MUSICA SACRA NOVA»

Валентина Кропивницкая. Без названия. 1964. Бумага, карандаш © Частная коллекция

16 февраля в Малом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского (МГК) состоится первый концерт цикла «MUSICA SACRA NOVA», посвященного сакральной музыке последних 120 лет.

Цикл «MUSICA SACRA NOVA» организует Фонд Николая Каретникова совместно с Научно-творческим центром церковной музыки при кафедрах хорового дирижирования и истории русской музыки МГК и Научно-творческим центром современной музыки МГК. В программе цикла как произведения духовных и церковных жанров, так и камерные, симфонические произведения, а также произведения нового музыкального театра.

На первом концерте цикла — «MUSICA SACRA NOVA. Духовная музыка Второго авангарда» — в исполнении Молодежного хора Научно-творческого центра церковной музыки и мужского хора Alexios прозвучат хоровые сочинения композиторов-нонконформистов Николая Каретникова, Альфреда Шнитке, Арво Пярта, Валентина Сильвестрова и Николая Сидельникова.

Эти произведения в России исполнялись чрезвычайно редко (за исключением «Трех духовных хоров» Альфреда Шнитке). Впервые они будут представлены в рамках одного вечера. Со вступительным словом выступит поэт, филолог и переводчик Ольга Седакова.

Антон Каретников, исполнительный директор Фонда Николая Каретникова:

«В первом концерте цикла мы сделали самый очевидный, но необходимый для начала разговора о новой сакральной музыке ход: обратились к отдельно стоящему в русской культуре явлению — духовным песнопениям Второго авангарда. Великие создатели новой музыки в ХХ веке не боялись больших тем, не боятся их и многие наши современники. Николай Каретников считал, что вся великая музыка написана в диалоге с Богом. Нам кажется очень интересным учиться и сегодня слушать и слышать этот разговор, который каждый композитор ведет на своем языке».

Также 16 февраля откроется выставка и пройдет дискуссия, посвященные теме священного в произведениях советского неофициального искусства второй половины ХХ века.

На выставке «ARS SACRA NOVA. Мистическая живопись и графика художников-нонконформистов» (Выставочный зале консерватории, 16 февраля — 9 марта) будут представлены более тридцати графических и живописных работ О. Рабина, В. Вейсберга, В. Стерлигова, М. Шварцмана, В. Янкилевского, М. Гробмана, Э. Штейнберга, А. Зверева, Д. Плавинского и других художников-шестидесятников из коллекций галереи «Веллум» и Музея AZ. Куратор выставки — Любовь Агафонова.

В междисциплинарном круглом столе ««Mucica sacra nova». Духовная музыка Второго авангарда» (Конференц-зал консерватории, 16 февраля, 14:00—17:00) примут участие музыковеды, композиторы, исполнители, представители смежных с музыкой видов искусств (поэзия, литература, визуальные искусства), священнослужители, критики.

Модераторы: Наталия Гурьева — кандидат искусствоведения, руководитель Научно-творческого центра церковной музыки при кафедрах хорового дирижирования и истории русской музыки, доцент кафедры истории русской музыки МГК и Владислав Тарнопольский — младший научный сотрудник, куратор междисциплинарных проектов Научно-творческого центра современной музыки, преподаватель кафедры современной музыки МГК.

Проект осуществляется при поддержке Музея AZ и Союза композиторов России







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