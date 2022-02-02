 
12:41 1 февраля 2022Новости
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«Мелодия» оцифровала «Зимний путь» Рихтера-Шрайера

News_detailed_picture© Фирма «Мелодия»

Фирма «Мелодия» переиздала в цифровом формате запись вокального цикла Шуберта «Зимний путь» в исполнении Святослава Рихтера и Петера Шрайера, сделанную в 1985 году на «Декабрьских вечерах» в Москве.

«В год 70-летия Святослава Рихтера фестиваль "Декабрьские вечера" был посвящен эпохе романтизма. Большинство его концертов сохранились как яркие события в истории отечественного исполнительства, но и среди них особенно выделялся ансамбль Петера Шрайера и Святослава Рихтера, — сообщает сайт фирмы «Мелодия».

Петер Шрайер (1935–2019) — ведущий тенор Восточной Германии второй половины ХХ века, великолепный исполнитель духовной музыки Баха и немецкой романтической Lied. «Мне нравится, что Шрайер идет всецело от музыки, а слово у него подчинено ей», — говорил о нем Святослав Рихтер. Рихтер и Шрайер встречались на сцене трижды — в сезоне 1985–1986 в Дрездене, Москве и Праге — чтобы исполнить «Зимний путь».

Изданная в 1987 году виниловая пластинка мгновенно стала фонографической редкостью. 35 лет спустя «Мелодия» выпустила эту запись в цифровом формате.

Альбом «Шуберт: Зимний путь, соч. 89 (live)» доступен на Яндекс.Музыке, Apple Music, Spotify и других цифровых площадках.



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