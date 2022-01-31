Микита Ильинчик поставил «Вишневый сад» в Театре на Бронной

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4 и 5 февраля в Театре на Бронной в Москве пройдут предпремьерные показы нового спектакля Микиты Ильинчика «Вишневый сад».
Как сообщает сайт театра, Микита Ильинчик, окончивший ГИТИС в 2020 году, дебютировал на сцене Театра на Бронной год назад со спектаклем «Благоволительницы» по роману Джонатана Литтелла. «Вишневый сад» — его первый спектакль большой формы.
Микита Ильинчик, режиссер:
«Когда работаешь над Чеховым, особенно над таким знаковым произведением, как "Вишневый сад", неизбежно вступаешь в диалог с режиссерскими работами, связанными с пьесой, будь это Стрелер или Эфрос. С одной стороны, это дает возможность концептуального решения — «опрокинуть» все, что было до нас, сделать что-то свое. Но нам с художницей Машей Плавинской хотелось, наоборот, продолжить историю этих постановок. А еще мы надеялись продлить диалог с Чеховым, нам было важно поместить и себя в это время, важен разговор этого текста со временем».
Маша Плавинская, художник-постановщик:
«Этот спектакль для меня про сложный и болезненный процесс отказа от прошлого и безнадежную попытку войти в неустойчивое и не внушающее надежд будущее. Спектакль получается про людей, которым не за что ухватиться на переходе в новый жизненный этап, в ситуации безысходной для тех, кто привык жить вчерашним днем. В пространстве я хотела показать присутствие холодной мистической энергии, которая нагнетает и давит, не давая никому вздохнуть свободно. Это некогда живое, а теперь замороженное пространство вишневого сада».
Роли исполняют: Екатерина Волкова, Лариса Богословская, Александр Доронин, Дмитрий Куличков, Дмитрий Цурский, Василиса Перелыгина, Анна Патокина, Александра Ревенко, Яна Енжаева, Денис Зайнуллин, Евгений Перевалов, Татьяна Ошуркова, Сергей Кизас, Вера Майорова, Даниил Чуп, Владимир Яворский, Владимир Храбров.
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