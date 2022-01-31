 
13:45 31 января 2022Новости
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Вручены призы юбилейного Канского видеофестиваля

News_detailed_picture© Алина Ковригина / Международный Канский видеофестиваль

30 января в Красноярске завершился юбилейный, Двадцатый Международный Канский видеофестиваль. Его победителями стали короткометражные фильмы из Великобритании, Португалии, России и США.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, главный приз — «Золотой пальмовый секатор» — присужден фильму режиссера Митча Макглоклина «Навсегда» (США), исследующему взаимодействие человеческого разума и искусственного интеллекта.

Второй приз получил «Фитнес-патриот» Слободана Караджловича (Великобритания), диплом за третье место — «Святое семейство» Маргариды Лукаш (Португалия).

Лучшим российским фильмом названа «Брекет-система» Лидии Риккер. Специальным дипломом награжден «Кирюха» Алексея Акимова, специальным призом партнера фестиваля, музыкального лейбла «Длинные руки», отмечена работа Ричарда Хамасаки «Я пластик» (США).

XX Международный Канский видеофестиваль проходил в красноярском Доме кино с 28 января. В конкурсной программе были представлены 44 короткометражных фильма из 22 стран мира. Авторы российских картин приехали в Красноярск из Москвы и Петербурга, иностранные режиссеры выходили на связь с Домом кино при помощи Zoom и участвовали в обсуждениях своих фильмов.

В международное жюри фестиваля входили оператор Евгения Агеева (Железногорск), режиссер-охотник Сергей Дятлов (Красноярск), художники Василий Слонов (Красноярск), Владимир Абих (Екатеринбург) и Вячеслав Мизин (Новосибирск), представитель культурного отдела Посольства Португалии Жоау Карлуш Мендонса Жоау (Лиссабон). Композитор Петр Налич (Москва) и художник Дамир Муратов (Омск) не приехали на фестиваль по состоянию здоровья, при этом в состав жюри вошел художник Бертран Госслен (Париж).

Юбилейный Канский видеофестиваль должен был пройти летом 2021 года в Канске, но был перенесен из-за эпидемиологической обстановки. Организаторы решили провести показы в Красноярске в январе, чтобы в августе не смешивать XX и XXI фестивали.

Международный Канский видеофестиваль, организованный студией «Видеодом», с 2002 года проводится в городе Канске Красноярскго края. Идеей популяризации в Сибири современной культуры мультижанровый фестиваль объединил несколько направлений искусства: видеоарт, экспериментальное кино, музыку, поэзию, театр, архитектуру. Проект нацелен на поддержку молодого искусства, развитие художественного языка и открытие новых имен. Это свободная площадка для творческих высказываний на любом языке мира.

Генеральный партнер фестиваля — Фонд Михаила Прохорова.



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