Умер Виктор Мережко

© Екатерина Чеснокова / РИА Новости

30 января в Москве в возрасте 84 лет умер сценарист, драматург, режиссер и актер Виктор Мережко.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Виктор Иванович Мережко родился в 1937 году в немецкой колонии Ольгинфельд в Ростовской области, в начале 1950-х семья переехала в Черкасскую область УССР, в 1961 году окончил технологический факультет Украинского полиграфического института во Львове, в 1968 году — сценарный факультет ВГИКа по специальности «кинодраматург».

Дебютировал в полнометражном кино сценарием к детскому фильму «Тигры на льду» (1971) Валентина Козачкова и Альберта Осипова. Всего написал сценарии к более 50 фильмов и сериалов, среди них «Здравствуй и прощай» (1972) Виталия Мельникова, «Трын-трава» (1976) Сергея Никоненко, «Вас ожидает гражданка Никанорова» (1978) Леонида Марягина, «Уходя — уходи» (1978) Виктора Трегубовича, «Родня» (1981) Никиты Михалкова, «Полеты во сне и наяву» (1982) Романа Балаяна, «Забавы молодых» (1987) Евгения Герасимова, «Собачий пир» (1990) Леонида Менакера, «Курочка Ряба» (1994) Андрея Кончаловского, «Провинциалы» (2002) Владимира Краснопольского и Валерия Ускова, «Входя в дом, оглянись» (2019) Андрея Малюкова и Сергея Кешишева.

По сценариям Виктора Мережко снято 12 мультфильмов, в том числе «Василиса Прекрасная» (1977) Владимира Пекаря, «Премудрый пескарь» (1979) Валентина Караваева, «Кот Котофеевич» (1981), «Лиса Патрикеевна» (1982) и «Волчище — серый хвостище» (1983) Галины Бариновой, «Приключения пингвиненка Лоло» (1986–1987) Геннадия Сокольского и Кэндзиро Ёсиды.

Также Виктор Мережко снимался в кино в эпизодических ролях, в 2000-х и 2010-х годах создал ряд фильмов и сериалов в качестве режиссера. Написал более 15 пьес, которые ставились во многих театрах Советского Союза и продолжают идти на современной российской сцене. Самые известные из них — «Пролетарская мельница счастья», «Ночные забавы», «Крик», «Я — женщина», «Женский стол в охотничьем зале», «Двое с большой дороги», «Кавказская рулетка».

Кроме того, Виктор Мережко вел на телевидении программы, посвященные кино: «Кинопанорама» (1989–1994) и «Мое кино» (1994–2002). Был одним из создателей телеканала «ТВ-6 Москва», первым вице-президентом Московской независимой вещательной корпорации, художественным руководителем телекомпании «Каскад», художественным руководителем программы «Колесо истории», сооснователем и первым президентом киноакадемии «Ника», одним из организаторов кинофестиваля стран СНГ и Балтии «Киношок».

Лауреат Государственной премии СССР (1987, за сценарий к фильму «Полеты во сне и наяву»), народный артист России (2014).







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU