 
12:52 31 января 2022Новости
868

Умер Виктор Мережко

News_detailed_picture© Екатерина Чеснокова / РИА Новости

30 января в Москве в возрасте 84 лет умер сценарист, драматург, режиссер и актер Виктор Мережко.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Виктор Иванович Мережко родился в 1937 году в немецкой колонии Ольгинфельд в Ростовской области, в начале 1950-х семья переехала в Черкасскую область УССР, в 1961 году окончил технологический факультет Украинского полиграфического института во Львове, в 1968 году — сценарный факультет ВГИКа по специальности «кинодраматург».

Дебютировал в полнометражном кино сценарием к детскому фильму «Тигры на льду» (1971) Валентина Козачкова и Альберта Осипова. Всего написал сценарии к более 50 фильмов и сериалов, среди них «Здравствуй и прощай» (1972) Виталия Мельникова, «Трын-трава» (1976) Сергея Никоненко, «Вас ожидает гражданка Никанорова» (1978) Леонида Марягина, «Уходя — уходи» (1978) Виктора Трегубовича, «Родня» (1981) Никиты Михалкова, «Полеты во сне и наяву» (1982) Романа Балаяна, «Забавы молодых» (1987) Евгения Герасимова, «Собачий пир» (1990) Леонида Менакера, «Курочка Ряба» (1994) Андрея Кончаловского, «Провинциалы» (2002) Владимира Краснопольского и Валерия Ускова, «Входя в дом, оглянись» (2019) Андрея Малюкова и Сергея Кешишева.

По сценариям Виктора Мережко снято 12 мультфильмов, в том числе «Василиса Прекрасная» (1977) Владимира Пекаря, «Премудрый пескарь» (1979) Валентина Караваева, «Кот Котофеевич» (1981), «Лиса Патрикеевна» (1982) и «Волчище — серый хвостище» (1983) Галины Бариновой, «Приключения пингвиненка Лоло» (1986–1987) Геннадия Сокольского и Кэндзиро Ёсиды.

Также Виктор Мережко снимался в кино в эпизодических ролях, в 2000-х и 2010-х годах создал ряд фильмов и сериалов в качестве режиссера. Написал более 15 пьес, которые ставились во многих театрах Советского Союза и продолжают идти на современной российской сцене. Самые известные из них — «Пролетарская мельница счастья», «Ночные забавы», «Крик», «Я — женщина», «Женский стол в охотничьем зале», «Двое с большой дороги», «Кавказская рулетка».

Кроме того, Виктор Мережко вел на телевидении программы, посвященные кино: «Кинопанорама» (1989–1994) и «Мое кино» (1994–2002). Был одним из создателей телеканала «ТВ-6 Москва», первым вице-президентом Московской независимой вещательной корпорации, художественным руководителем телекомпании «Каскад», художественным руководителем программы «Колесо истории», сооснователем и первым президентом киноакадемии «Ника», одним из организаторов кинофестиваля стран СНГ и Балтии «Киношок».

Лауреат Государственной премии СССР (1987, за сценарий к фильму «Полеты во сне и наяву»), народный артист России (2014).



Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте
Дни локальной жизниМолодая Россия
Дни локальной жизни 

«Говорят, что трех девушек из бара, забравшихся по старой памяти на стойку, наказали принудительными курсами Школы материнства». Рассказ Артема Сошникова

31 января 2022564
На кораблеМолодая Россия
На корабле 

«Ходят слухи, что в Центре генетики и биоинженерии грибов выращивают грибы размером с трехэтажные дома». Текст Дианы Турмасовой

27 января 20222462