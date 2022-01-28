Умер Леонид Куравлев

Без пыли
ГЭС-2 как стройка стройки28 января 20222779
30 января в Москве в возрасте 85 лет умер киноактер Леонид Куравлев.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.
Леонид Вячеславович Куравлев родился в 1936 году в Москве, в 1960 году окончил актерское отделение ВГИКа (курс Бориса Бибикова).
Дебютировал в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет...» (1958), затем последовали роли в картинах «Из Лебяжьего сообщают» (1960) Василия Шукшина, «Мичман Панин» (1960) Михаила Швейцера, «Когда деревья были большими» (1961) Льва Кулиджанова.
Также Леонид Куравлев снимался у Леонида Гайдая, Глеба Панфилова, Георгия Данелии, Александра Митты, Станислава Говорухина, Владимира Меньшова и других известных режиссеров.
Фильмография актера насчитывает около двухсот фильмов и телесериалов, в том числе «Живет такой парень» (1964), «Вий» (1967), «Золотой теленок» (1968), «Афоня» (1975), «Начало» (1970), «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1972), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Семнадцать мгновений весны» (1973), «Ты — мне, я — тебе!» (1976), «Маленькие трагедии» (1979), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Мы, нижеподписавшиеся» (1981), «Ищите женщину» (1982), «Левша» (1986), «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992), «Барышня-крестьянка» (1995), «Улицы разбитых фонарей» (2004–2007).
Лауреат государственных и профессиональных наград, народный артист РСФСР (1977).
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
28 января 2022
18:36Начался Канский видеофестиваль
16:51В КЦ ЗИЛ пройдет концерт «Музыка для конца света 110 X HSE»
15:02Петербургскую эковыставку «HYDRA» продлили до середины февраля
14:15Limp Bizkit приедут на фестиваль Park Live
13:47Выставка Сергея Карева открывается в Москве
12:54«Симпосий» представляет цикл лекций Ильи Будрайтскиса
12:09Объявлены лауреаты премии Лихачева
27 января 2022
18:22«Дикая мята» страхует зрителей от переносов и подорожанийВсе новости
ГЭС-2 как стройка стройки28 января 20222779
Кинематографический фанк от московской группы, которую оценили в Европе28 января 20222331
Денис Вирен — об амбивалентности польского фильма об Освенциме, выходящего в российский прокат27 января 20222784
Турист, модник, художник и другие малоизвестные ипостаси лидера «Кино» на выставке «Виктор Цой. Путь героя»27 января 20223223
«Ходят слухи, что в Центре генетики и биоинженерии грибов выращивают грибы размером с трехэтажные дома». Текст Дианы Турмасовой27 января 20222136
Сергей Соловьев памяти Натальи Исаевой27 января 20222542
Текст Анастасии Семенович26 января 20223228
«Обходные пути» Екатерины Селенкиной и «новый пейзаж»26 января 20223284
Ольга Седакова об аллегорическом портрете Данте работы Аньоло Бронзино25 января 20225534
Как правильно читать Хабермаса? Может ли публичная сфера быть совершенной? И в чем ошибки «культуры отмены»? Разговор Ксении Лученко с Тимуром Атнашевым, одним из составителей сборника «Несовершенная публичная сфера»25 января 20224020
Почему всех бесит милая петербургская выставка24 января 20225859
По следам стихотворения Бориса Слуцкого «Уриэль Акоста»24 января 20224973