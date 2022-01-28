Умер Леонид Куравлев

© Первый канал

30 января в Москве в возрасте 85 лет умер киноактер Леонид Куравлев.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Леонид Вячеславович Куравлев родился в 1936 году в Москве, в 1960 году окончил актерское отделение ВГИКа (курс Бориса Бибикова).

Дебютировал в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет...» (1958), затем последовали роли в картинах «Из Лебяжьего сообщают» (1960) Василия Шукшина, «Мичман Панин» (1960) Михаила Швейцера, «Когда деревья были большими» (1961) Льва Кулиджанова.

Также Леонид Куравлев снимался у Леонида Гайдая, Глеба Панфилова, Георгия Данелии, Александра Митты, Станислава Говорухина, Владимира Меньшова и других известных режиссеров.

Фильмография актера насчитывает около двухсот фильмов и телесериалов, в том числе «Живет такой парень» (1964), «Вий» (1967), «Золотой теленок» (1968), «Афоня» (1975), «Начало» (1970), «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1972), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Семнадцать мгновений весны» (1973), «Ты — мне, я — тебе!» (1976), «Маленькие трагедии» (1979), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Мы, нижеподписавшиеся» (1981), «Ищите женщину» (1982), «Левша» (1986), «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992), «Барышня-крестьянка» (1995), «Улицы разбитых фонарей» (2004–2007).

Лауреат государственных и профессиональных наград, народный артист РСФСР (1977).







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU