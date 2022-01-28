В КЦ ЗИЛ пройдет концерт «Музыка для конца света 110 X HSE»

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9 февраля в зале-конструкторе Культурного центра ЗИЛ в Москве состоится концерт «Музыка для конца света 110 X HSE», посвященный генеративному искусству в его аудивизуальной форме. Концерт организуют студенты и преподаватели двух направлений Школы дизайна НИУ ВШЭ — магистратуры «Sound Art & Sound Studies» и бакалавриата «Дизайн и программирование».
Начало в 19:00, вход бесплатный при наличии QR-кода и регистрации.
«Аудиовизуальная программа выстроена так, что звук и изображение не просто дополняют друг друга, но сообща эволюционируют по определенным правилам. Концерт — не только результат общей работы над проектом, но и попытка порассуждать о коллективном опыте переживания звукового и визуального потока», — сообщают организаторы концерта.
Поскольку концерт задуман как перформативное событие, где одно выступление продолжает другое, они советуют приходить к самому началу.
Участники (в алфавитном порядке): Федор Андрюшин, Александра Барабонова, Екатерина Волкова, Виталий Гачковский, Владислав Генералов, Ольга Зубова, Иван Калашник, Мария Карпович, Василий Лукин, Дмитрий Мораш, Анатолий Никифоров, Никита Прудников, Александр Сенько, Анастасия Толчнева, Виктор Черненко, Олеся Шевченко и Глеб Якушев.
Кураторы: Евгений Былина и Виолетта Постнова.
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