Выставка Сергея Карева открывается в Москве

С 28 января по 17 февраля в московской галерее Surface Lab Art пройдет выставка молодого художника Сергея Карева «Опыт и предубеждение». Куратор выставки — художница Мария Крючкова.

Классические методы когнитивно-поведенческой терапии в своей основе направлены на преодоление человеком его дисфункциональных убеждений и стереотипов. Предполагается, что, изменив эти убеждения, человеку удастся отказаться от поведенческих паттернов, которые препятствуют построению здоровых отношений с окружающими, продуктивной работе и самоопределению. Часто такие убеждения появляются в результате воспитания или травматического опыта: в таком случае терапевт не просто помогает исправить «баг» в сознании, но помогает проработать опыт таким образом, чтобы человек мог освободиться от его негативного воздействия в настоящем.

То, что происходит со многими выпускниками классических художественных ВУЗов, часто называют пост-академической травмой. Художник выходит в мир, подобно ребенку, который покидает родительский дом: он осознает, что здесь все работает иначе, искусство изменилось, а его навыки за редким исключением оказываются не востребованы. И наступает сложный период.

Несмотря на то, что терапия — это по сути приспособленчество во имя благополучия, в то время как современное искусство критично по своей природе, в проекте Сергея Карева это работает иначе. Художник задается вопросом: как возможно преодолеть пост-академическую травму, не выбирая стратегию радикального отказа от своего опыта (в том числе и от взглядов на эстетическое), если этот опыт находится в оппозиции постмодернистским подходам в искусстве? Переводя на язык когнитивно-поведенческой терапии, с позиции современного искусства «дисфункциональными» являются установки, привитые классическим художественным образованием, но в своем проекте Сергей Карев отказывается от этой оптики.

Коллажируя изображения старых работ, в том числе и дипломного проекта, он следует логике включения «ненужного» опыта в новую практику. Это скорее напоминает принципы несколько иного метода, терапии принятия и ответственности: художник не пытается «исправить» убеждения и заменить их на «эффективные», а исследует возможность трансформации своих ценностей в контексте современного искусства.

Так может ли художественный метод стать терапевтичным для самого автора и актуализировать его опыт, если в качестве художественного метода выступают методы терапии?

Адрес Surface Lab Art: Ленинский проспект, д. 15

Сергей Карев родился в Пензе, живет и работает в Москве. Учился в Пензенском художественном училище имени К.А. Савицкого, в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, а также Институте проблем современного искусства. Участник 7-го сезона Открытых студий «Винзавода». Карева интересует место классической живописи в современном контексте: действительно ли она занимает позицию «аутсайдера» по отношению к актуальному искусству и как эту позицию можно переосмыслить. Замедляя медиум, который и без того перестал быстро реагировать на изменения, он ставит его в оппозицию активно сменяющимся-и-умирающим трендам и повесткам.







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