Объявлены лауреаты премии Лихачева

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27 января стали известны лауреаты Санкт-Петербургской премии имени академика Д.С. Лихачева, присуждаемой за выдающийся вклад в сохранение культурного наследия России.
Их имена объявил на пресс-конференции в Петербурге генеральный директор Государственного Эрмитажа, председатель правления Фонда имени Д.С. Лихачева Михаил Пиотровский, передает ТАСС.
«В этом году после некоторого перерыва (премия вручается раз в два-три года) объявляются лауреаты премии Лихачева, которую мы через некоторое время будем вручать», — сказал Пиотровский. Он добавил, что церемонию вручения премии планируется провести в ближайшее время, как только позволит эпидемиологическая обстановка.
Премию получит Любовь Антонова из поселка Батецкий Новгородской области. «Краевед, просветитель, общественный деятель, она по существу провела громадную работу и возродила парк дворянской усадьбы Обольяниновых-Сазиковых "Дубцы"», — отметил председателя правления Фонда имени Лихачева.
Еще одним лауреатом премии стал директор издательства «Вита Нова», поэт, журналист Алексей Захаренков. «Это одно из лучших книжных издательств страны, которое издает очень умные и очень элегантные книги. <...> Он же создал ежегодную премию "Книжный червь", — рассказал, объявляя лауреата, Пиотровский. — Мы очень рады, что наш город Петербург действиями многих подвижников сохраняет книжную культуру, это безумно сложно. И она уже побеждает цифровую культуру».
Также премия будет вручена заведующей экспозицией «Слово о полку Игореве» в Ярославском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике Людмиле Зуб, петербургскому историку архитектуры, международному эксперту по охране культурного наследия Борису Кирикову и директору Национального парка «Кенозерский» Елена Шатковская (Архангельск).
Зарубежными лауреатами премии Лихачева стали слависты, исследователи древнерусской литературы Сабина и Дитер Фаль.
Международный благотворительный фонд имени Д.С. Лихачева был основан в 2001 году. Миссия организации была сформулирована самим академиком Лихачевым — это развитие российской культуры, образования, гуманитарной науки, распространение в обществе демократических и гуманистических ценностей. Фонд осуществляет свою деятельность в рамках региональных, российских и международных программ, проводит грантовые конкурсы, поддерживает семинары и конференции, издает книги.
В 2006 году Фонд имени Д.С. Лихачева совместно с правительством Петербурга учредил Санкт-Петербургскую премию имени академика Д.С. Лихачева. Премия присуждается по четырем номинациям: сохранение памятников истории и культуры, сохранение музейных, библиотечных и архивных коллекций, развитие краеведческого движения в России и пропаганда историко-культурного наследия России.
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