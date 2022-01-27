«Фабрика» отпразднует день рождения открытием нового XR-проекта

© Предоставлено пресс-службой ЦТИ «Фабрика»

28 января московский Центр творческих индустрий «Фабрика» отмечает свой 17-й день рождения. В программе праздничного вечера открытие нового XR-проекта цифровой резиденции «Digital AIR» и объявление лауреатов программы «Фабричные мастерские. Сессия VIII».

XR-проект немецкого куратора Теодора Неймарка «Drafts Of Ecology: URD» будет представлен в 19:00 в рамках цифровой резиденции «Digital AIR», цель которой — создание новых международных арт-проектов без привязки к эпидемиологической ситуации.

«Теодор Неймарк осмысляет тему «тренда», предложенную ему группой художников APXIV, путем изучения этимологической истории слова и ее связи с экологической концепцией цикличности природы. Зрителей ждет интерактивный опыт в диджитал-пространстве, соединяющем реальное и виртуальное. Этот опыт включает в себя, как взаимодействие с инсталляциями, фотографиями и видеоматериалами, так и c другими игроками-зрителями в виртуальном и физическом пространстве "Фабрики"», — сообщают организаторы праздника.

В 20:00 в Цехе отделки начнется объявление лауреатов программы «Фабричные мастерские. Сессия VIII», конкурса для художников от 35 до 50 лет.

Победители конкурса будут названы в нескольких номинациях, они получат возможность получить мастерскую, а также напечатать свои работы в студии «Пиранези LAB» и представить их в течение года на персональных выставках в залах «Фабрики».







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