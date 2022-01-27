Телесность и проблемы идентичности в цифровую эпоху обсудят на платформе NEW NOW

© Ben Brewers / unsplash

27 января состоится пятая дискуссия на международной онлайн-платформе NEW NOW, организованной Центральным выставочным залом «Манеж» (Петербург). Тема дискуссии — «Телесность и идентичность: метаморфозы в цифровую эпоху».

Начало в 20:00 мск, регистрация — здесь.

В дискуссии примут участие нейробиолог, специалист по проблемам развития, автор книг «50 идей человеческого мозга» (Quercus, 2013), «Нейропластичность» (MIT Press, 2016) и «Тело — это я» (готовится к печати) Мохеб Костанди и доцент политологии гендера, технологии и культуры в Лондонской школе кино, медиа и дизайна Хелен Хестер.

Модератор встречи — советник ЦВЗ «Манеж» директора по международному сотрудничеству, создательница и программный директор программы NEW NOW Анна Кирикова.

Они обсудят концепции «тело как продукт» и «постчеловеческое тело», а также то, как мы сможем оберегать границы своей телесности и идентичности в будущем, как будем переизобретать их в новом мире, который сейчас создаем.

Дискуссия пройдет на английском языке с синхронным переводом на русский язык. Трансляция будет вестись на сайте ru.newnowbymanege.com, где также можно будет задать вопрос спикерам.

Мероприятие проводится в рамках международной программы UK — Russia Creative Bridge 2021–2022 при поддержке Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве







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