Ассоциация КТиБО: Концертные площадки продолжают работать, несмотря на давление

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Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) выступила с заявлением в связи с ситуацией вокруг московского клуба «ГлавClub», который по итогам рейда инспекторов ОАТИ и полиции могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер.

О нарушениях социального дистанцирования и масочного режима, выявленных в ходе рейда на концерте группы Ssshhhiiittt! в «ГлавClub» 23 января сообщил телеграм-канал Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. «За нарушения клубу грозит штраф 300 тыс. рублей. В случае причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток», — говорится в сообщении.

COLTA.RU приводит заявление, которое распространила 24 января Ассоциация КТиБО:





Концертные площадки продолжают работать, несмотря на давление

Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций считает необходимым довести до сведения СМИ и общественности свою позицию относительно резких действий полицейских и Объединения административно-технических инспекций г. Москвы на мероприятии индивидуального предпринимателя Горелова А.И., организатора концерта, который проходил 23 января 2022 года на арендованной им концертной площадке «Главклуб» (г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11).

Должностные лица Объединения административно-технических инспекций г. Москвы (далее — ОАТИ) и полицейские, не представившись, не сообщив цель своего визита, не показывая жетоны, не реагируя на возражения охраны, вошли в здание концертной площадки и составили протокол ее осмотра. Ни Горелов А.И., ни представляющий его интересы юрист в осмотре участия не принимали: первый вообще не уведомлялся о таких мероприятиях, второй к участию в осмотре не был допущен сотрудниками полиции. Представители ОАТИ вынесли в отношении Горелова определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. В основаниях для возбуждения дела значились нерабочие ссылки на социальную сеть Инстаграм, что недопустимо.

Двумя днями раньше, 21 января, должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве Сафаров в сопровождении полиции и должностных лиц Объединения административно-технических инспекций г. Москвы, а также сотрудников СМИ прибыл ко входу концертной площадки 1930 Moscow, где проходил концерт, организованный индивидуальным предпринимателем Островским И.М., и потребовал пропустить его на территорию площадки. В качестве основания для прохода было названо определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по причине нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Однако, в этом случае полицейские своих полномочий не превысили.

Ассоциация КТиБО отмечает, что организаторы обоих указанных мероприятий проинформировали зрителей о необходимости соблюдения противоэпидемических мер в соответствии с действующими правилами — на онлайн-ресурсах и посредством объявлений на концертных площадках. Во время проведения мероприятий соблюдалась социальная дистанция, зрители пользовались средствами защиты.

Подобные действия со стороны должностных лиц ОАТИ повторяются постоянно, и никакой реакции со стороны Правительства г. Москвы за этими визитами не следует. Данные об этих визитах в единый реестр контрольно-надзорных мероприятий не вносятся, тем самым ОАТИ подрывает компетенцию Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которая ведет этот реестр и осуществляет контроль его наполнения. Общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских направила соответствующие запросы для прояснения законности действий указанных лиц.

Ни о каком закрытии или приостановлении работы концертных площадок сейчас речь не идет. Тем не менее, такие действия провоцируют дальнейшую дискриминацию нашей индустрии. Нарушения со стороны посетителей в общественном транспорте влекут за собой ответственность самого потребителя, в нашем же случае даже одного лица без маски для госорганов и суда достаточно для того, чтобы закрыть площадку на срок до 90 суток, применив при этом временный запрет деятельности.

Вместо того, чтобы помогать нашему бизнесу, нашей пострадавшей отрасли. отдельные представители власти и контролирующих органов считают необходимым его «кошмарить». Продолжая использовать терминологию Президента России и нашу собственную терминологию, мы просим прекратить устраивать подобные «шоу» и дать нам возможность открыто и честно работать, соблюдая все необходимые регламенты.







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