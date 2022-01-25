Балеты Иржи Килиана и Уильяма Форсайта возвращаются на пермскую сцену

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В репертуар Пермского театра оперы и балета возвращаются спектакли «Свадебка» Иржи Килиана и «The Second Detail» («Вторая деталь») Уильяма Форсайта. Первые показы балетная труппа театра представит 18, 19 и 20 февраля.
Об этом сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета.
Пермские премьеры спектаклей живых классиков хореографии Иржи Килиана и Уильяма Форсайта — «Свадебки» Игоря Стравинского и «The Second Detail» на музыку Тома Виллемса — состоялись в 2012 году и получили высокую оценку публики и профессионального сообщества: за исполнение «Свадебки» Пермский балет получил три номинации на национальную театральную премию «Золотая маска».
В этом году «Свадебка» и «The Second Detail» пермские зрители увидят в исполнении нового поколения танцовщиков. Вместе с ними программу репетируют представители Kylian Productions и Forsythe Productions — Эльке Шеперс и Филип Тейлор («Свадебка») и Ноа Гелбер («The Second Detail»).
Музыкальным руководителем возобновления балета «Свадебка» выступит Мариус Стравинский. Выпускник Королевской академии музыки в Лондоне, как приглашенный дирижер он сотрудничает с Берлинским государственным балетом, Мариинским и Михайловским театрами. С концертными программами он регулярно выступает с ГАСО имени Е.Ф. Светланова, Российским национальным оркестром, Миланским симфоническим оркестром имени Джузеппе Верди и симфоническим оркестром Берлинской государственной капеллы. «Свадебка» станет дебютом Мариуса Стравинского в Пермском театре оперы и балета.
Антон Пимонов, руководитель Пермского балета:
«Иржи Килиан и Уильям Форсайт обязательно должны быть в репертуаре современной балетной труппы. Я не понаслышке знаю, что такое хореография Форсайта: я танцевал во всех его спектаклях на сцене Мариинского театра. Это особый язык тела, меняющий мышление артистов — ты словно чувствуешь себя проснувшимся. Мы счастливы, что эти балеты возвращаются на пермскую сцену. Это эксклюзивная программа: в сочетании друг с другом "Свадебка" и "The Second Detail" были показаны лишь однажды — в 2013 году, поэтому для артистов это будет новый опыт исполнения, а для публики — новый опыт восприятия двух шедевров».
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