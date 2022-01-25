Новый книжный фестиваль «Смены» пройдет в Казани

Увенчанный Данте и два пламени
Ольга Седакова об аллегорическом портрете Данте работы Аньоло Бронзино25 января 2022808
С 4 по 6 февраля в Центре современной культуры «Смена» и Национальной библиотеке Республики Татарстан в Казани будет проходить Новый книжный фестиваль «Смены». Темы фестиваля 2022 года – «Актуальное прошлое. Распродажа будущего».
Как сообщают пресс-служба Центра современной культуры «Смена», из-за пандемии в этом году в программе фестиваля не будет ярмарки независимых издательств.
«Но непростая ситуация побуждает экспериментировать, поэтому событие пройдет в необычном формате. Вынужденно отказавшись от ярмарки, на этот раз мероприятие переформатировалось в фестиваль событий, где спикеры будут искать книгу в разных областях жизни — спорте, музыке, современной хореографии, кино», — отмечают организаторы фестиваля.
«"Смена" предложит издательствам выбрать по 15 книг, которые они привезли бы с собой в Казань — с 4 по 6 февраля пространства книжного магазина "Смена" будут символически переделаны для издательских посольств — специальных подборок, составленных постоянными участниками фестивалей "Смены". <...> Также во время фестиваля появится внутренний спецпроект книжного магазина — "Букинистический магазин будущего" — новая постоянная рубрика о книгах, которые совсем скоро могут выйти из продажи и будут доступны только в букинистических магазинах».
В этом году на фестивале пройдут лекции и дискуссии, среди участников которых директор Музея современного искусства «Гараж» Антон Белов, редактор серии «История звука» издательства «Новое литературное обозрение» Евгений Былина, звукорежиссер и исследователь Анатолий Рясов и главный редактор издательства «ШУМ» Илья Воронин.
Также в программе концерт группы «Тальник», открытая репетиция и презентация совместного перформативного проекта «Вспоминая будущие» компании TaikaBox (Оулу, Финляндия), арт-группы «Алиф» и Центра современной культуры «Смена», показ «События» Одри Диван, фильма-победителя Венецианского кинофестиваля, снятого по автобиографическому роману Анни Эрно, который вышел в издательстве No Kidding Press в конце 2021 года, и другие события.
Полностью программа фестиваля приводится на сайте Центра современной культуры «Смена».
Вход на фестиваль будет возможен только по бесплатной предварительной регистрации (4 февраля, 5 февраля, 6 февраля) с привязкой ко времени.
Фестиваль организует Центр современной культуры «Смена», Национальная библиотека РТ и Фонд «Живой город» при поддержке Министерства культуры РТ
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:12Алексей Гориболь выступит в Екатеринбурге в день рождения Ельцина
15:21В Москве пройдет выставка памяти Виталия Пацюкова
14:42Минкульт опроверг сообщение о расформировании Литинститута
13:30Ассоциация КТиБО: Концертные площадки продолжают работать, несмотря на давление
12:19Балеты Иржи Килиана и Уильяма Форсайта возвращаются на пермскую сцену
24 января 2022
17:38Новый книжный фестиваль «Смены» пройдет в Казани
16:44Музей истории Екатеринбурга получил помещения в домах Госпромурала
15:41В музее-заповеднике «Царицыно» пройдет выставка художественной керамики «Поверхности»Все новости
Ольга Седакова об аллегорическом портрете Данте работы Аньоло Бронзино25 января 2022808
Как правильно читать Хабермаса? Может ли публичная сфера быть совершенной? И в чем ошибки «культуры отмены»? Разговор Ксении Лученко с Тимуром Атнашевым, одним из составителей сборника «Несовершенная публичная сфера»25 января 20221024
Почему всех бесит милая петербургская выставка24 января 20222191
По следам стихотворения Бориса Слуцкого «Уриэль Акоста»24 января 20221821
Классик Нового немецкого кино — о переломном времени, любви к России и продолжении традиций Эйзенштейна, Ланга и Мурнау21 января 20223347
«Двери» Николая Рындина глазами Анны Борисовой21 января 20223258
Обзор Александры Генераловой20 января 20224282
Театр-2021: субъективные антиитоги Алены Карась20 января 20223963
Что мешало литературе в 2021-м20 января 20224387
В 2021 году музыканты почувствовали себя врагами государства, но не боялись об этом петь20 января 20225751
XXIV фестиваль «Возвращение» закончился многоточием20 января 20223050
Из экспозиции музея, которого нет20 января 20223402