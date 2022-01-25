Новый книжный фестиваль «Смены» пройдет в Казани

© Центр современной культуры «Смена»

С 4 по 6 февраля в Центре современной культуры «Смена» и Национальной библиотеке Республики Татарстан в Казани будет проходить Новый книжный фестиваль «Смены». Темы фестиваля 2022 года – «Актуальное прошлое. Распродажа будущего».

Как сообщают пресс-служба Центра современной культуры «Смена», из-за пандемии в этом году в программе фестиваля не будет ярмарки независимых издательств.

«Но непростая ситуация побуждает экспериментировать, поэтому событие пройдет в необычном формате. Вынужденно отказавшись от ярмарки, на этот раз мероприятие переформатировалось в фестиваль событий, где спикеры будут искать книгу в разных областях жизни — спорте, музыке, современной хореографии, кино», — отмечают организаторы фестиваля.

«"Смена" предложит издательствам выбрать по 15 книг, которые они привезли бы с собой в Казань — с 4 по 6 февраля пространства книжного магазина "Смена" будут символически переделаны для издательских посольств — специальных подборок, составленных постоянными участниками фестивалей "Смены". <...> Также во время фестиваля появится внутренний спецпроект книжного магазина — "Букинистический магазин будущего" — новая постоянная рубрика о книгах, которые совсем скоро могут выйти из продажи и будут доступны только в букинистических магазинах».

В этом году на фестивале пройдут лекции и дискуссии, среди участников которых директор Музея современного искусства «Гараж» Антон Белов, редактор серии «История звука» издательства «Новое литературное обозрение» Евгений Былина, звукорежиссер и исследователь Анатолий Рясов и главный редактор издательства «ШУМ» Илья Воронин.

Также в программе концерт группы «Тальник», открытая репетиция и презентация совместного перформативного проекта «Вспоминая будущие» компании TaikaBox (Оулу, Финляндия), арт-группы «Алиф» и Центра современной культуры «Смена», показ «События» Одри Диван, фильма-победителя Венецианского кинофестиваля, снятого по автобиографическому роману Анни Эрно, который вышел в издательстве No Kidding Press в конце 2021 года, и другие события.

Полностью программа фестиваля приводится на сайте Центра современной культуры «Смена».

Вход на фестиваль будет возможен только по бесплатной предварительной регистрации (4 февраля, 5 февраля, 6 февраля) с привязкой ко времени.

Фестиваль организует Центр современной культуры «Смена», Национальная библиотека РТ и Фонд «Живой город» при поддержке Министерства культуры РТ







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