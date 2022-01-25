В музее-заповеднике «Царицыно» пройдет выставка художественной керамики «Поверхности»

Дарья Орочко. Без названия. 2020. Фаянс, пигменты © Предоставлено пресс-службой музея-заповедника «Царицыно»

Седьмая ежегодная выставка художественной керамики «Поверхности» откроется 16 февраля в Большом дворце музея-заповедника «Царицыно».

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника «Царицыно», в экспозицию войдут более ста керамических пластов, созданных 62 российскими художниками и предметы из фондовой коллекции музея.

Жанр пласта предполагает работу исключительно на поверхности — она становится для художника подобием холста, плоскостью, которая дает возможность «отдохнуть» от объема: попробовать графику, поиграть с живописью, поработать с рельефом, отмечают организаторы выставки

«Фактуры, текстуры, роспись и живопись, рельеф и процарапка — вот язык керамического холста — пласта. Кисти, стеки, руки мастера — вот инструменты художника-керамиста для работы с глиняной “бумагой”. С помощью пятен и линий, абстракций и вполне ясных художественных мотивов в повествовательной или ассоциативной манере художник воплощает свои впечатления и воспоминания, но всегда это — эмоции, которые он “выкладывает” на глиняный пласт. Кто-то рисует на них палочкой, кто-то — кисточкой и стеком, кто-то сворачивает края и выгибает пласт, задавая ему нужную пластику. Температура, огонь, обжиг — это ключевые отличия керамической живописи. Возможность соединения рельефа и цвета делает керамические пласты уникальным жанром в искусстве. Поверхности керамического пласта сложны и многодельны, за что и любят керамисты этот жанр», — рассказывает куратор выставки Татьяна Пунанс.

На выставке можно будет увидеть работы художников из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, из Украины. Помимо признанных звезд российской керамики — Елены Скворцовой, Марины Степановой-Ланской, Виктора Решетникова, Наталии Хлебцевич и многих других, — в ней примут участие молодые авторы.

Среди музейных экспонатов, выбранных куратором для проекта — панно-пласты «Студенты», «Музыканты» и «Художники» Людмилы Никитиной, «написанные» свинцовой глазурью на шамотной глине; композиция «Люди и птицы» Рафаэля Сайфулина, использовавшего технику процарапывания. На выставке можно будет увидеть работы Софьи Прессман — декоративные блюда «Жница», «Пионеры» и «На качелях», созданные художницей во время работы на Конаковском фаянсовом заводе в 1930-х годах.

Впервые в истории «Поверхностей» на выставке будут представлены не только керамические, но и стеклянные пласты: ее участниками станут шесть российских художников по стеклу.

Выставка «Поверхности» в музее-заповеднике «Царицыно» продлится до 24 апреля.







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