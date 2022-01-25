Умер Владимир Лагранж

© Предоставлено Галереей Люмьер

22 января в Москве в возрасте 82 лет умер фотограф Владимир Лагранж.

Об этом сообщила пресс-служба Галереи Люмьер.

Владимир Руфинович Лагранж родился в 1939 году в Москве, учился на факультете журналистики МГУ.

В 1959 году пришел в агентство фотоинформации Фотохроника ТАСС. Был учеником фотокорреспондентов Василия Егорова и Николая Кулешова, затем сам работал фотокорреспондентом ТАСС.

С 1963 по 1989 год был специальным фотокорреспондентом журнала «Советский Союз», в 1989–1991 годах работал в журнале «Родина», в 1991–1995 годах — в Московском бюро французского агентства Sipa Press. Также в разные годы сотрудничал с другими отечественными и зарубежными изданиями, такими как «Литературная газета», «Комсомольская правда», АПН, Paris Match, Freie Welt.

Владимир Лагранж получил известность как «фотограф оттепели», которому удалось рассказать об этой эпохе новым выразительным языком. Хрестоматийным считается его снимок «Голуби над Кремлем» (1962). В 1963 году работы Владимира Лагранжа впервые были представлены на международной выставке в Будапеште, где он получил Золотую медаль за снимок «Маленькие балерины», сделанный в балетной студии Дворца пионеров на Ленинских горах.

Участник множества конкурсов и выставок, обладатель профессиональных премий, медалей, призов и дипломов. Лауреат высшей награды профессиональной гильдии фотографов и Союза журналистов «Золотой глаз России».







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