Умер Анатолий Найман

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Сегодня, 21 января, в Москве в возрасте 85 лет умер поэт, переводчик и прозаик Анатолий Найман.

Об этом сообщила его дочь, куратор, журналист и литературный критик Анна Наринская.

Анатолий Генрихович Найман родился в 1936 году в Ленинграде, окончил Ленинградский технологический институт (1958) и Высшие сценарные курсы в Москве.

Писал стихи с 1954 года, с 1959 года публиковал поэтические переводы, главным образом, из средневековой французской и провансальской поэзии («Роман о Лисе», трубадуры, труверы и пр.).

В конце 1950-х — начале 1960-х годов в Ленинграде вышли под псевдонимом несколько рассказов и стихотворений Анатолия Наймана. В СССР до 1989 года главным образом печатались его переводы, в то же время поэт широко публиковался в самиздате (сборники стихов «Сентиментальный марш», поэмы «Стихи по частному поводу», «Сентябрьская поэма»).

С 1963 года был литературным секретарем Анной Ахматовой, ее соавтором по переводам Леопарди. Впоследствии выпустил книгу воспоминаний «Рассказы о Анне Ахматовой» (1989).

Автор прозаических произведений — романов, эссе, рассказов. Лауреат Царскосельской художественной премии (2011) с формулировкой «За книгу рассказов о великой поэтессе XX века и преданность русской поэзии».







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