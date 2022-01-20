Музей «Полторы комнаты» готовит выставку о дружбе Бродского с Барышниковым

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27 января в Музее Иосифа Бродского «Полторы комнаты» в Петербурге откроется выставка «Be good, мышь!», посвященная дружбе поэта с Михаилом Барышниковым.
Как сообщает сайт музея «Полторы комнаты», выставка дает возможность посмотреть на дружбу великого поэта и великого танцовщика на более личном уровне, не покидая при этом территории творчества.
Основу экспозиции составят книги с автографами Иосифа Бродского, переданные музею Михаилом Барышниковым.
«Бóльшая часть из них подарена Бродским другу на день рождения (27 января), и эта повторяемость формирует из них своеобразную хронику отношений. Несмотря на то, что сами книги еще нигде не выставлялись, многие из надписей очень популярны, стали чуть ли не штампами — и возможность увидеть их как личное послание замечательным образом меняет оптику, возвращая нас от общественного к частному. То есть в ту зону, которую Иосиф Бродский считал самой важной», — говорится в сообщении.
К переданной музею коллекции добавлены фотографии и тексты, создающие контекст этим свидетельствам.
Бродский и Барышников встретились в Нью-Йорке в 1974 году и остались друзьями навсегда. «Новая, внесоветская жизнь обоих тогда только начиналась — Барышников только что остался на Западе, эмигрантский стаж Бродского насчитывал всего два года», — отмечают организаторы выставки. В ее название вынесены слова, которые Бродский сказал Барышникову в их последнем телефонном разговоре — за день до смерти.
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