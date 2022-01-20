«Лицей» и «Большая книга» открывают сезон

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Сегодня, 20 января, начинают работу литературная премия «Лицей» для молодых прозаиков и поэтов и национальная литературная премия «Большая книга». Прием произведений открыт до 28 февраля.
В шестом сезоне литературной премии имени А.С. Пушкина «Лицей» к участию приглашаются поэты и прозаики в возрасте 15–35 лет. Выдвинуть работы могут сами авторы, а также региональные издательства и средства массовой информации. Принимаются рукописи без ограничения по срокам создания, а также произведения, опубликованные с 1 января 2021 года.
Общий призовой фонд премии «Лицей» составляет 4,8 млн рублей (I место в каждой номинации — 1,2 млн, II место — 700 тысяч, III место — 500 тысяч рублей).
Подать рукопись на соискание премии можно через издательский сервис Rideró, постоянного партнера премии или по электронной почте lyceum@pushkinprize.ru.
На соискание премии «Большая книга» в семнадцатом сезоне могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей и/или рассказов, документальная проза и мемуары, подписанные в печать с 1 января 2021 года до 28 февраля 2022 года.
Правом выдвижения опубликованных произведений обладают их авторы, рукописи могут номинировать издательства, СМИ, творческие союзы, органы государственной власти субъектов РФ и члены жюри премии — Литературной академии.
Претендентам необходимо, помимо одного бумажного экземпляра изданного произведения, прислать соответствующую опубликованному тексту электронную версию в формате PDF по электронной почте info@bigbook.ru, а также копии всех сопроводительных документов. В случае выдвижения рукописи необходимо прислать только PDF (без распечатанного варианта) и копии сопроводительных документов.
Общий призовой фонд премии «Большая книга» составляет 5,5 млн рублей. Ежегодно присуждаются три премии, денежное содержание I премии - 3 млн рублей, II премии —1,5 млн рублей, III премии — 1 млн рублей.
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