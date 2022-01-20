Иван Крастев открывает сезон лектория «Либеральной миссии»

Сегодня, 19 января, состоится первая лекция нового сезона лектория, который проводит фонд «Либеральная миссия». Ее прочитает Иван Крастев, председатель Центра либеральных стратегий, ведущий научный сотрудник Института наук о человеке (Болгария).

Начало в 19:00, регистрация — здесь.

Лекция пройдет в онлайн-формате и будет транслироваться на YouTube-канале фонда «Либеральная миссия».

Тема лекции: Политика «демографических тревог».

Выбор властей — то, что народы реализуют в рамках демократии, но власть имущие тоже тяготеют к «выбору» голосующего за них народа. Последнее осуществляется за счет законов о гражданстве и избирательного законодательства, управления режимами иммиграции, предвыборных махинаций и ограничения волеизъявления.

В своей лекции Иван Крастев расскажет о способах, с помощью которых сжимающиеся этнокультурные большинства государств-членов ЕС пытаются сохранить свою власть и идентичность перед вызовом депопуляции и растущей миграции. Крастев вынесет на обсуждение тезис, согласно которому столкновение либерализма и нелиберализма (illiberalism) в сегодняшней Европе — это борьба двух контрастирующих идеалов «народности», которые те или другие государства хотят выбирать для себя. Либерализм — голосование с целью включения избирателя в репрезентацию по самой своей природе разнообразных модерных обществ. Нелиберализм (illiberalism) — попытки использования демократического мажоритаризма в целях подтверждения этнического характера национальных демократий.







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