Иван Крастев открывает сезон лектория «Либеральной миссии»

Антитренды в российском арт-мире 2021 года
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Сегодня, 19 января, состоится первая лекция нового сезона лектория, который проводит фонд «Либеральная миссия». Ее прочитает Иван Крастев, председатель Центра либеральных стратегий, ведущий научный сотрудник Института наук о человеке (Болгария).
Начало в 19:00, регистрация — здесь.
Лекция пройдет в онлайн-формате и будет транслироваться на YouTube-канале фонда «Либеральная миссия».
Тема лекции: Политика «демографических тревог».
Выбор властей — то, что народы реализуют в рамках демократии, но власть имущие тоже тяготеют к «выбору» голосующего за них народа. Последнее осуществляется за счет законов о гражданстве и избирательного законодательства, управления режимами иммиграции, предвыборных махинаций и ограничения волеизъявления.
В своей лекции Иван Крастев расскажет о способах, с помощью которых сжимающиеся этнокультурные большинства государств-членов ЕС пытаются сохранить свою власть и идентичность перед вызовом депопуляции и растущей миграции. Крастев вынесет на обсуждение тезис, согласно которому столкновение либерализма и нелиберализма (illiberalism) в сегодняшней Европе — это борьба двух контрастирующих идеалов «народности», которые те или другие государства хотят выбирать для себя. Либерализм — голосование с целью включения избирателя в репрезентацию по самой своей природе разнообразных модерных обществ. Нелиберализм (illiberalism) — попытки использования демократического мажоритаризма в целях подтверждения этнического характера национальных демократий.
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