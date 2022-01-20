В ДК Рассвет состоится московская премьера «Schnittke Live»

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25 января в культурном пространстве ДК Рассвет в Москве пройдет мультимедийная выставка-концерт «Schnittke Live (E+U). Оркестр громкоговорителей», часть проекта Олега Нестерова «Три степени свободы. Музыка > Кино > СССР».
Как сообщает сайт ДК Рассвет, музыка Альфреда Шнитке будет исполнена на акусмониуме, «оркестре громкоговорителей», созданном для живого исполнения многоканальной музыки.
Акусмониум состоит из расположенных по всему пространству громкоговорителей различных форм, размеров, частотных характеристик и пульта, с помощью которого дирижер создает пространственное звуковое полотно.
Дирижерами «оркестра громкоговорителей» станут композитор и художник Антон Яхонтов (Patrick K.-H.), куратор международного фестиваля электронной пространственной музыки «Акусмониум», и сам Олег Нестеров. Встав за пульт акусмониума, они исполнят свой пространственный вариант музыки Шнитке.
Важной частью выставки станет видеоинсталляция с кадрами из фильмов, музыку для которых написал Альфред Шнитке. Ее автор — Дина Караман, видеохудожник и режиссер, участница Венецианской биеннале, фестивалей MIEFF, «Послание к человеку» и «Зеркало».
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