Ретроспектива Бруно Ганца продолжится в Третьяковке

Антитренды в российском арт-мире 2021 года
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С 1 февраля по 1 марта в кинозале Инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи пройдут показы второй части ретроспективы фильмов с участием Бруно Ганца (1941–2019), приуроченные к 80-летию со дня рождения швейцарского актера.
Ретроспективу организуют Посольство Швейцарии в Москве и Государственная Третьяковская галерея при поддержке Swiss Films.
Первая часть программы — «Бруно Ганц: XX век» — была представлена весной 2021 года, она познакомила публику с работами Бруно Ганца в фильмах XX века. Осенью 2021 года были показаны две картины с его участием, снятые в 2000 году — «Хлеб и тюльпаны» Сильвио Сольдини и «Кто боится волка» Клеменса Клопфенштайна.
В блоке «Бруно Ганц. XXI век» восемь фильмов, созданных с 2001 по 2019 год. В них можно будет увидеть Бруно Ганца в совершенно разных, и порой даже противоположных, ипостасях: и в роли Адольфа Гитлера («Бункер», реж. Оливер Хиршбигель), и в роли жертвы нацистов («Еврей должен умереть», реж. Якоб Бергер), и в роли доктора Фрейда («Мой друг Зигмунд Фрейд», реж. Николаус Лейтнер) и в роли Вёрджа, который на самом деле является древнеримским поэтом Вергилием («Дом, который построил Джек», реж. Ларс фон Триер).
11 февраля и 1 марта на показах фильмов «Исчезновение Юлии» и «Еврей должен умереть» будут присутствовать режиссеры Кристоф Шауб и Яков Бергер, которые расскажут о работе с великим актером.
Узнать расписание показов и купить билеты можно на сайте Третьяковской галереи.
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