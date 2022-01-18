Музей «Гараж» проведет серию паблик-токов с сотрудниками библиотеки и архива

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С 21 января по 24 февраля в Музее современного искусства «Гараж» в Москве пройдет серия паблик-токов «Искусство жить и работать. Кто такие сотрудники Музея “Гараж”». Сотрудники библиотеки и архива музея расскажут о своих самых ярких и любимых проектах, о том, как стать мастером своего дела и эффективно совмещать несколько задач.
«Герои паблик-токов поделятся профессиональными и личными историями о поиске вдохновения и места для искусства в работе и повседневности и расскажут о том, как их творческая деятельность — художественная, литературная, критическая, режиссерская — помогает (или мешает) работе», — говорится в сообщении на сайте музея «Гараж».
Расписание:
21 января Татьяна Волкова — архивист научного отдела музея «Гараж», искусствовед, куратор, автор статей и лекций о современном искусстве, психолог, преподаватель интегративной кундалини-йоги — расскажет, что привело ее к получению образования в области психологии, ведению классов йоги и семинаров по практикам саморегуляции и самоподдержки и о том, как это совмещается с ее работой в архиве и написанием диссертации по истории активистского искусства.
28 января художница, редактор научного отдела музея «Гараж» Ильмира Болотян на примере российских художников и собственной деятельности расскажет о теории и практике перформансов, к участию в которых привлекаются разные группы людей.
8 февраля Тоня Трубицына — графический дизайнер в прошлом, исследовательница современной культуры сейчас и арт-терапевт в будущем — расскажет о том, как можно через искусство объединять очень непохожих людей, как собрать книгу про 101 самоорганизацию и состояться как профессионал в разных областях, не покидая одного места работы.
17 февраля старший хранитель медиаархива музея «Гараж», видеохудожник и режиссер документального кино, преподаватель Московской школы мультимедиа и фотографии имени А. Родченко Андрей Качалян расскажет о том, как режиссер становится персонажем собственного фильма и как манифест от первого лица превращается в коммуникацию с поколением ориентированных на «исповедальный жанр» режиссеров.
24 февраля Валерий Леденев, художественный критик, координатор проекта «В единственном экземпляре» библиотеки музея "Гараж"», посвященного книге художника, расскажет о том, как превратить библиотеку в место искусства и как собирать не только литературу о художниках, но и уникальные издания, созданные самими художниками.
Вход свободный по предварительной регистрации, все лекции будут доступны на YouTube-канале музея «Гараж».
Проект реализуется при поддержке Газпромбанка
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