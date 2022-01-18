Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте сыграют в спектакле Тимофея Кулябина

© Marko Rass / Предоставлено пресс-службой фонда «Территория»

С 28 по 31 мая на сцене рижского театра «Дайлес» пройдут премьерные показы спектакля «В одиночестве хлопковых полей» по пьесе Бернара-Мари Кольтеса в постановке Тимофея Кулябина, главные роли исполнят Ингеборга Дапкунайте и Джон Малкович. Премьера станет первым международным проектом Фонда поддержки и развития современного искусства «Территория» за пределами России.

Как сообщает пресс-служба фонда «Территория», репетиции спектакля «В одиночестве хлопковых полей» в театре «Дайлес» начались 15 января и будет проходить в два этапа.

Первый закончится 25 января. Затем постановочная группа вновь встретится в Риге в начале мая, чтобы в конце месяца представить премьеру 28, 29, 30 и 31 мая. До конца 2022 года на сцене театра «Дайлес» запланирован второй блок спектаклей «В одиночестве хлопковых полей», после чего в 2023&nbsap;году постановка отправится в мировое турне.

В пьесе Бернара-Мари Кольтеса «В одиночестве хлопковых полей» происходит следующее: в темном переулке встречаются два человека. Один называется Дилером, другой называется Клиентом. Дилер пытается что-то продать Клиенту, что-то, что последний должен назвать сам.

Клиент не хочет называть предмет и всячески отказывается от сделки. Пьеса — это спор, противостояние двух людей, выраженное в игре слов и смыслов. Со временем аудитория понимает, что предметом продажи является тайное влечение. Два персонажа должны признаться друг другу в своем влечении. Однако, поскольку ни один из них не хочет называть вещи своими именами, они ходят вокруг да около, и зритель понимает, что этот спор не разрешится, потому что никто не хочет признаваться.

Для нового спектакля режиссер Тимофей Кулябин и драматург Роман Должанский создали сценическую редакцию пьесы, в которой важную роль должны играть звуковой дизайн и видео-партитура. Видеокамеры нового поколения сопровождают игру актеров и создают не просто эффект «крупного плана», но параллельное медиа-действие, своего рода live videoart.

Над сценографией спектакля работает художник Олег Головко, который более десяти лет сотрудничает с Тимофеем Кулябиным.

«В 2022 году к теме запретного, невысказанного и непреодолимого влечения нужно обращаться иначе. Мы делаем спектакль о тайном желании, которое наказуемо и которое любое общество признает преступным – по действующему законодательству, — рассказывает Тимофей Кулябин. — В этом спектакле двое актеров, но только один персонаж. Большую часть времени мы проводим в подсознании, в кошмарных видениях героя, которого мы так и не увидим. Вместо него на сцене есть две противостоящие друг другу

фигуры – они ведут напряженный, яростный и сложный диалог. Это диалог человека со своими собственными тайными желаниями и страхами. С тем, что он не решается сказать даже самому себе – и с тем, от чего он не может избавиться, не лишив себя при этом жизни. Это история человеческой сложности, которая сталкивается с миром, в котором сложность становится чем-то нежеланным, неуместным, почти неприличным. Этот мир порождает внутренний разлад, диссонанс, который убивает человека изнутри, как смертельный недуг».

Спектакль «В одиночестве хлопковых полей» создается при участии Blavatnik Family Foundation и MART Foundation







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