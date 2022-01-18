Фестиваль «САМ.ФЕСТ» проводит конкурс для музыкантов

До 3 апреля принимаются заявки на участие в конкурсе фестиваля авторской музыки «САМ.ФЕСТ», который пройдет 11-12 июня в Самарской области.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, победители музыкального конкурса получат возможность записать и выпустить свой мини-альбом (EP) под кураторством лидеров музыкальной индустрии, а также выступить на одной сцене со специальными гостями «САМ.ФЕСТа». Организаторы полностью берут на себя оплату проезда и проживания в Самаре на время проведения фестиваля.

Для того, чтобы подать заявку, нужно:

Записать видео длительностью до 1 минуты, на котором соискатель исполняет собственную музыкальную композицию. Выложить видео на свою страницу в социальных сетях («ВКонтакте», Instagram или TikTok) с хэштегом #САМКонкурс. Пост с видео не следует удалять до конца конкурса. В описание необходимо добавить текст: «Участвую в конкурсе фестиваля "САМ.ФЕСТ", хочу выступить 11–12 июня на одной сцене с [имя специального гостя фестиваля]».

Подробная информация об условиях участия в конкурсе приводится на сайте фестиваля «САМ.ФЕСТ».

Все финалисты конкурса получат возможность принять участие в мастер-классах специальных гостей «САМ.ФЕСТа»: Вячеслава Бутусова, Slava Marlow, Manizha, Олега Митяева, Сергея Бобунца, групп «Мельница», Billy's Band и VLNY.

Кроме того, наставники будут сопровождать финалистов на всех этапах, начиная с подготовки к выступлению и заканчивая работой на сцене. Каждый из четырех главных победителей конкурса (3 первых места и приз зрительских симпатий) получит индивидуальные консультации наставников, касающиеся творчества, развития и самореализации, помощь в оформлении социальных сетей, персональную фотосессию для дальнейшего использования этих материалов на афишах своих концертов.

Лучшие композиции молодых музыкантов будут изданы на фестивальном сборнике, а участник, получивший наивысшую оценку жюри, получит возможность записать EP при участии саунд-продюсера Андрея Самсонова, работавшего с Земфирой, Manizha, Вячеславом Бутусовым, группами «Аквариум», «Пикник», «Сплин», Марком Алмандом, Ником Кейвом и другими артистами.







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