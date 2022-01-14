Фантазию о ВДНХ покажут в галерее «Пересветов переулок»

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21 января в галерее «Пересветов переулок» объединения «Выставочные залы Москвы» откроется выставка петербургского художника Васи Хорста «Привет с Выставки!». На ней будет представлена новая живописная серия – фантазия о когда-то главной выставке страны, ВДНХ.
Как сообщают организаторы выставки, эти работы отсылают к образам фото-весточек, которые присылали своим родным отдыхающие советских курортов. Они создавались с помощью коллажирования и наивно приукрашали реальность времяпрепровождения своих героев. Этим же путем идет художник: он переносит фигуры отдыхающих южных курортов в пейзажи ВДНХ.
«Ведь на выставке ни купаться, ни загорать было нельзя. Тут такие мечты, а как бы было, если бы можно», — говорит Вася Хорст.
Воображаемые посетители «советского рая» своей наготой и свободой превращают его пространство в настоящий рай.
На контрасте с образами живописных работ в экспозиции представлен документальный материал, собранный художником в процессе написания книги об истории ВДНХ — фотографии посетителей ВДНХ советских времен. Счастливых, но сдержанных, следующих выставочному статусу места. Проект, таким образом, совершает легкое движение в сторону разговора о фигуре посетителя культурных институций, о его самоощущении и мечтах.
Выставка Васи Хорста «Привет с Выставки!» в галерее «Пересветов переулок» продлится до 8 марта.
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