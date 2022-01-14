В Москве сносят здание Музея АЗЛК

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На Волгоградском проспекте в Москве начался снос здания бывшего Музея истории Автомобильного завода имени Ленинского комсомола (АЗЛК).
Об этом сообщило 13 января градозащитное общественное движение «Архнадзор».
«Здание построено в 1980 году, к 50-летию автозавода, а спроектировано еще в 1975-1978 годах заслуженным архитектором России Юрием Регентовым (1926-2001). Музей автомобилей неожиданно был решен в образе летающей тарелки в алюминиевой облицовке, — говорится в сообщении. — Автором отделки помещений выступил промышленный дизайнер завода Владимир Вядро. Купол зала опирался на центральный столп с круговым светильником. Под куполом выставлялись образцы отечественного автопрома разных заводов, в их числе уникальные экземпляры, не поступавшие в массовое производство».
Работа Музея АЗЛК прекратилась в 1996 году в связи с банкротством завода «Москвич». Здание опустело в 2012 году, когда территория АЗЛК стала особой экономической зоной «Технополис "Москва"». Затем в течение нескольких лет в нем работал интерактивный «Музей восстания машин», посвященный робототехнике в кино, осенью 2021 года он закрылся, здание было огорожено забором, а в январе начался снос.
В конце декабря в ответ на запрос «Архнадзора» из Департамента инвестиционной и промышленной политики пришел ответ, в котором говорится, что собственник вправе поступать со зданием по своему усмотрению и что акционерным обществом «Технополис Москва» «прорабатывается вопрос по перемещению конструктивных элементов <...> музея для их последующего размещения на новой площадке г. Москвы, удобной для посещения жителей и гостей столицы».
«Ясно, что "проработка вопроса" может обернуться полной утратой конструкций. Как именно ведется их демонтаж, понять с улицы невозможно», — пишут градозащитники.
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