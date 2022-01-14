Отреставрированный «Крестный отец» выйдет на экраны российских кинотеатров

Фрагмент постера фильма «Крестный отец» © Paramount Pictures / © Paramount Pictures / «ВКонтакте»

24 февраля в России начнется прокат отреставрированной версии фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» (The Godfather США, 1972), приуроченный к 50-летию картины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Централ Партнершип», эксклюзивного дистрибьютора фильмов Paramount Pictures на территории России.

«В честь 50-летия оскароносного шедевра Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец" Paramount Pictures объявляет о повторном выпуске фильма в ограниченный прокат. Все три ленты легендарной трилогии были тщательно восстановлены под руководством Копполы и впервые будут доступны в формате 4K Ultra HD», — говорится в сообщении.

Экранизация одноименного романа Марио Пьюзо рассказывает о нью-йоркской сицилийской мафиозной семье Корлеоне. Первый фильм трилогии вышел на экраны 24 марта 1972 года. Главные роли в нем исполнили Марлон Брандо, Аль Пачино, Джеймс Каан, Роберт Дюваль и Дайан Китон, музыку написал Нино Рота.

Среди наград, которые получила картина, премия «Оскар» в номинациях «Лучший фильм», «Лучший актер» (Марлон Брандо) и «Лучший адаптированный сценарий», премия «Золотой глобус» в номинациях «Лучший драматический фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший сценарий», «Лучший саундтрек» и «Лучший актер в драматическом фильме» (Марлон Брандо), премия BAFTA в номинации «Лучшая музыка к фильму». Кроме того, музыка Нино Роты к фильму «Крестный отец» была отмечена премией «Грэмми».

«Я невероятно горжусь "Крестным отцом", который, безусловно, определил первую треть моей творческой жизни. И особую гордость вызывает у меня тот факт, что в релиз-посвящение 50-летию проекта включен фильм "Крестный отец. Эпилог: смерть Майкла Корлеоне", поскольку он отражает наше с Марио Пьюзо оригинальное видение завершения нашей эпической трилогии. Также приятно отмечать эту дату вместе с Paramount, вместе с преданными фанатами, которые любят трилогию на протяжении десятилетий, вместе с новыми поколениями любителей кино, которые считают ее актуальной и сегодня, а также с теми, кто откроет ее для себя впервые», — приводят в пресс-службе слова Фрэнсиса Форда Копполы.

Студия Paramount и продюсерская компания Копполы American Zoetrope в течение трех лет вели работу по реставрации всех трех картин. На устранение разводов на пленке, повреждений и других аномалий на негативах было потрачено более четырех тысяч часов, свыше тысячи часов специалисты занимались цветокоррекцией. Все работы велись под контролем самого режиссера.







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