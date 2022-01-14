ММОМА представит выставку Кван Йонг Чана

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27 января в Московском музее современного искусства (ММОМА) откроется выставка «Кван Йонг Чан. Объединения» В экспозицию войдут ключевые работы всемирно известного южнокорейского художника, созданные с 1990 по 2021 год.
Как сообщает сайт ММОМА, музей готовит выставку совместно с галереей современного искусства Askeri Gallery.
Расположенные в хронологическом порядке на двух этажах масштабного выставочного пространства, произведения представят историю становления и развития творчества мастера, сумевшего объединить европейскую и азиатскую культуру, отмечают организаторы выставки.
Вернувшись на родину после учебы в США, Кван Йонг Чан принял решение отказаться от следования американским художественным традициям и создать собственный стиль, представляющий собой уникальный синтез западных и азиатских ценностей. Трагическая история родной страны, детские воспоминания, конфуцианство и западный прагматизм породили серию «Aggregations» (Объединения), ставшую визитной карточкой Кван Йонг Чана.
Оригинальные арт-объекты в виде настенных панно созданы из ханчжи — традиционной корейской бумаги, которая изготавливается вручную из коры шелковичного дерева. Она широко используется по всей Корее на протяжении многих веков и применяется в различных сферах, от изготовления различных предметов домашнего обихода до произведений искусства и авторского дизайна.
В качестве основы для своих композиций Кван Йонг Чан использует старые бухгалтерские отчеты, любовные письма и фрагменты философских трактатов, которые он особым образом складывает в небольшие треугольники, где текст служит одновременно и орнаментом, и носителем информации. Таким образом, в руках художника листы ханчжи получают вторую жизнь, а его произведения наполняются новыми смыслами.
Каждую деталь рельефа, сформированную из фрагмента того или иного документа, автор называет «минимальной единицей информации». Собранные в причудливую композицию, они неизменно напоминают о важности исторической памяти и одновременно призывают к обновлению и переосмыслению.
Выставка «Кван Йонг Чан. Объединения» в ММОМА продлится до 13 марта.
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