«Ходячий замок» Миядзаки снова выйдет в российский прокат

© «Пионер»

20 января кинокомпания «Пионер» выпустит в повторный прокат в России полнометражный аниме-фильм Хаяо Миядзаки «Ходячий замок», выпущенный студией Ghibli в 2004 году.

«Ходячий замок» был снят по мотивам одноименного сказочного романа английской писательницы Дианы Уинн Джонс. Мировая премьера фильма состоялась в 2004 году на 61-м Венецианском международном кинофестивале, вскоре он вышел на экраны кинотеатров в Японии, в летом 2005 года его увидели зрители во всем мире, в том числе в России. Мировые кассовые сборы фильма составили около $235 млн.

В 2006 году картина Хаяо Миядзаки была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм».

«Ходячий замок» (Hauru no ugoku shiro, Япония, 2004)



Режиссер: Хаяо Миядзаки

Авторы сценария: Хаяо Миядзаки, Диана Уинн Джонс

Оператор: Ацуси Окуи

Композитор: Дзё Хисаиси

Художники: Ёдзи Такэсигэ, Нобору Ёсида



Синопсис: Злая ведьма заточила 18-летнюю Софи в тело старухи. Девушка-бабушка бежит из города куда глаза глядят и встречает удивительный дом на ножках, где знакомится с могущественным волшебником Хаулом и демоном Кальцифером. Кальцифер должен служить Хаулу по договору, условия которого он не может разглашать. Девушка и демон решают помочь друг другу избавиться от злых чар.





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